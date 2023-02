Kimpembe vexé par le PSG, l’Atlético arrive !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, Presnel Kimpembe a reçu une offre de prolongation de la part du club parisien… mais songe à partir.

L’avenir de Presnel Kimpembe est plus incertain que jamais. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’international français a reçu au cours des dernières semaines une offre de prolongation de la part de son club formateur. Le champion du monde 2018 a néanmoins la tentation de découvrir l’étranger, d’autant qu’il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur au PSG, où il a regretté le recrutement de Sergio Ramos l’été dernier. La venue en juin prochain de Milan Skriniar, avec qui le Paris SG s’est déjà mis d’accord, ne va pas arranger les choses. L'épisode récent du vice-capitanat n'est pas non plus de nature à rassurer Presnel Kimpembe sur son statut dans la capitale. C’est ainsi que selon Todo Fichajes, plusieurs clubs européens sont à l’affût pour déloger Presnel Kimpembe du PSG et c’est notamment le cas de l’Atlético de Madrid, dont les dirigeants ont commencé à prendre la température auprès de l’international tricolore et de ses représentants.

Kimpembe pas satisfait de son rôle au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PRESNEL KIMPEMBE (@kimpembe3)

Parfois annoncé sur le départ, Diego Simeone aimerait poursuivre à la tête de l’Atlético de Madrid pour au moins une saison de plus et selon le média espagnol, Presnel Kimpembe est la priorité absolue de l’entraîneur argentin de l’Atlético. En effet, Diego Simeone adore le profil de Kimpembe, un joueur à la mentalité irréprochable, rapide et très fort dans les duels. Au contraire, Gimenez et Savic ne sont plus en odeur de sainteté chez les Colchoneros, qui souhaitent régénérer leur effectif et notamment leur secteur défensif. Avec la venue de Presnel Kimpembe, ce serait le cas et le défenseur du PSG n’est pas la seule cible de l’Atlético puisque dans l’idéal, « Cholo » Simeone aimerait former une nouvelle défense centrale à Madrid avec le défenseur parisien ainsi que Söyüncü, en fin de contrat avec Leicester. Reste maintenant à voir si le Paris SG se laissera faire dans ce dossier que Luis Campos juge comme très important pour les semaines et les mois à venir.