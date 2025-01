Kimpembe prépare sa revanche, le PSG et Deschamps sont prévenus

Dans : PSG.

Le PSG va animer le marché des transferts cet hiver. Il se dit que le club de la capitale remplacera Milan Skriniar si le Slovaque quittait le navire. Aussi, Paris pourrait compter sur les services de Presnel Kimpembe, qui n'a pas encore joué cette saison.

Le Paris Saint-Germain veut compléter son effectif cet hiver et faire partir les indésirables. Le club de la capitale sait que la saison sera encore longue, surtout si les champions de France parviennent à aller plus loin en Ligue des champions. La défense est un secteur de jeu important et que Luis Enrique ne veut surtout pas négliger. L'Espagnol a pas mal de solutions mais ne précipitera rien concernant certains joueurs. Et Presnel Kimpembe est concerné. S'il n'est plus blessé, le champion du monde 2018 est souvent mis à l'écart du groupe par Luis Enrique. Cependant, il ne compte pas baisser les armes.

Kimpembe se battra jusqu'au bout

Lors de propos échangés avec RTL, Presnel Kimpembe a en effet livré ses objectifs pour cette année 2025. Le PSG sera central dans sa tête : « L’important est de retrouver des minutes avec mon club, prendre du plaisir et redevenir performant. Car sans être performant, on ne peut pas rêver de l’équipe de France. Il n’y a pas tant de temps de cela, j’espère être au Mondial 2026, mais il faut être réaliste. Je me sens très, très bien en ce moment, sinon on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme cela. Les gens me connaissent et savent que je suis le soldat que je suis. Je serai de retour quand ce sera le moment. Je suis patient et j’attends le bon moment ». De quoi en rassurer certains dans la capitale, alors que des rumeurs de brouille avec Luis Enrique existent depuis quelques semaines. En tout cas, les occasions de se montrer seront minces pour Kimpembe et il aura tout intérêt à faire mouche lorsque l'on fera appel à lui.