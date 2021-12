Kimpembe blasé au PSG, Chelsea est sur le coup

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec le retour de Sergio Ramos, la concurrence est rude en défense centrale au PSG et Presnel Kimpembe pourrait en être victime.

Titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino depuis le début de la saison, Presnel Kimpembe va peut-être voir son statut évoluer avec le retour de Sergio Ramos. De retour de blessure face à Saint-Etienne ce week-end après six mois éloigné des terrains, l’ex-capitaine du Real Madrid a déjà conquis tout le monde. Son leadership ainsi que sa qualité technique font l’unanimité au Paris Saint-Germain, où Marquinhos est par ailleurs intouchable. Autant dire que pour Presnel Kimpembe, il va rapidement devenir difficile de se faire une place dans le onze de départ de Mauricio Pochettino, à moins que celui-ci ne décide de passer dans une défense à trois centraux. Si ce n’est pas le cas, l’avenir de Kimpembe au PSG pourrait alors s’assombrir selon le site Todo Fichajes.

Avec le retour de Ramos, combien de temps de jeu aura Kimpembe ? pic.twitter.com/0KPo2281YS — B (@JackyBooooy) November 28, 2021

Le média espagnol affirme qu’un départ de Presnel Kimpembe à la fin de la saison est un scénario totalement envisageable. Et pour cause, le champion du monde 2018 vivrait très mal un déclassement dans la hiérarchie des défenseurs au PSG et préférerait partir plutôt que de se retrouver soudainement remplaçant. Un constat qui vaut plus que jamais à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, que Presnel Kimpembe ambitionne de disputer dans la peau d’un titulaire avec l’Equipe de France. Pour atteindre cet objectif, le défenseur du PSG a conscience qu’il doit jouer en club, raison pour laquelle il n’hésitera pas à partir cet été s’il perd sa place dans la capitale française. Le média dévoile par ailleurs que trois géants européens se sont déjà renseignés au cas où pour accueillir Presnel Kimpembe. Il s’agit du Bayern Munich, de la Juventus Turin et du Chelsea FC de son ancien entraîneur Thomas Tuchel, qui aimerait beaucoup intégrer le soldat de la défense parisienne à son schéma tactique.