Kimmich envoie une réponse claire au PSG

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est intéressé par la venue d'un milieu de terrain en ce mois de janvier. Le profil de Joshua Kimmich plait beaucoup à Luis Enrique.

Le PSG doit faire face à quelques problèmes cet hiver. Les absences se multiplient, poussant Luis Campos à tenter de trouver des perles rares. Un défenseur est désiré en priorité. Dans l'entrejeu, le club de la capitale pensait signer Gabriel Moscardo mais ce dernier va devoir passer sur le billard. Luis Campos travaille donc aussi sur le transfert d'un milieu de terrain. Joshua Kimmich plait beaucoup à la direction parisienne, alors que l'international allemand a des envies d'ailleurs. Cependant, il ne sera pas facile à déloger. Le Bayern Munich ne veut pas se séparer de lui en cours de saison et du côté de Kimmich, on voit les choses du même oeil...

Kimmich, le PSG devra patienter

Au sortir de la victoire bavaroise face à Hoffenheim ce vendredi soir en Bundesliga, Sky Sports a interrogé Kimmich sur son avenir. Et le joueur de 28 ans a donné une réponse assez limpide : « Je me concentre uniquement sur le Bayern. Pour moi, ce n’est pas du tout un sujet en hiver. Je pense qu'à un moment donné, le club m'approchera, et nous en discuterons entre nous et pas avec vous ». En fin de contrat en juin 2025, le milieu de terrain allemand est encore estimé à 75 millions d'euros. Un prix qui sera revu à la baisse l'été prochain. Et le PSG semble déterminé à convaincre l'Allemand de rejoindre son projet. Une possibilité que ne rejetterait pas du tout l'ancien du RB Leipzig. Pour cet hiver en revanche, les champions de France vont donc devoir changer leur fusil d'épaule, à moins d'un coup de maitre improbable. La perle rare s'annonce encore difficile à trouver. Un temps annoncé aussi, Bruno Guimaraes préférerait un départ en Espagne en fin de saison.