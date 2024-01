Kimmich contre Mukiele, le PSG fait une offre de folie

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Frustré par son temps de jeu au Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele s’est laissé convaincre. Le latéral droit français n’est pas insensible à l’approche du Bayern Munich, mais Luis Campos souhaite qu'un joueur allemand fasse la route inverse.

Il en faudra plus pour rassurer Nordi Mukiele. Dimanche soir, le latéral droit du Paris Saint-Germain a disputé l’intégralité du 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel (0-9). Ce n’était que son dixième match disputé cette saison toutes compétitions confondues. Un temps de jeu forcément insuffisant pour le Français dont les envies d’ailleurs sont tout à fait compréhensibles. En effet, le journal L’Equipe nous apprend que Nordi Mukiele n’est pas insensible à l’approche du Bayern Munich et qu'en plus le PSG a une idée pour faciliter une transaction, même si Loïc Tanzi avoue que ce n'est pas gagné d'avance puisqu'il s'agirait d'inclure Joshua Kimmich dans l'opération.

Mukiele à Munich, Kimmich au PSG ?

Le club bavarois, intéressé depuis plusieurs années, aurait transmis une offre de prêt payant assortie d’une option d’achat aux alentours de 25 millions d’euros. On ignore les conditions de validation de cette option. En tout cas, le Paris Saint-Germain tient peut-être l’opportunité de réaliser une belle plus-value sur un joueur recruté pour 10 millions d’euros en 2022, à l’époque où Thomas Tuchel, actuel entraîneur du Bayern Munich, voulait déjà recruter Nordi Mukiele à Chelsea. Comme l’ancien Montpelliérain, en quête de temps de jeu pour conserver l’espoir de disputer l’Euro avec l’équipe de France, la direction francilienne n’a pas fermé la porte. Mais le PSG a une autre idée à proposer au légendaire club allemand, car Luis Campos ne veut pas que ce départ ne soit pas compensé. Mais cette fois, Paris devra mettre un gros paquet d'argent dans l'affaire, car s'il a encore un an et demi de contrat avec le Bayern Munich, l'expérimenté international allemand (82 sélections) vaut encore 75 millions d'euros. Un montant bien supérieur à celui de Nordi Mukiele.

⚡️🔋 pic.twitter.com/9nAyOp7xxS

— Joshua Kimmich (@JoshuaKimmich) January 3, 2024

L’opération dépendra de la détermination du Paris Saint-Germain qui, d’après le journaliste Fabrizio Romano, tient à compenser un éventuel départ de son défenseur polyvalent. Il est vrai que l’effectif de Luis Enrique ne peut pas se permettre d’affaiblir un secteur défensif très diminué, notamment par l’absence d’Achraf Hakimi, parti disputer la CAN avec le Maroc, et qui n’aurait plus de doublure sans Nordi Mukiele. Annoncé à la recherche d’un défenseur central, d’un latéral gauche, voire d’un milieu, les Parisiens pourraient donc ajouter un latéral droit à leur liste de courses et cela pourrait être la star allemande. Joshua Kimmich est disposé à tenter une expérience à l'étranger. Cependant, si Thomas Tuchel apprécie Mukiele, l'entraîneur allemand n'est pas du genre à accepter le départ d'un de ses cadres, et la vente de Kimmich serait à même de faire craquer l'ancien coach du PSG.