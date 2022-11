Keylor Navas dit au revoir au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a bien compris que Keylor Navas n'a plus du tout la tête au club. Après le Mondial, il va se trouver une porte de sortie et le club de la capitale ne freinera pas son transfert.

Inutilisé par le Paris SG, Keylor Navas s’est mis en mode Coupe du monde depuis bien longtemps. Le gardien du Costa Rica va tenter de briller pour son dernier mondial, lui qui a toujours été un dernier rempart inspiré dans cette compétition. Une occasion pour lui de s’ouvrir certaines portes au mercato d’hiver, où son départ ne fait guère de doute. Selon Marca, le PSG a donné son feu vert pour laisser partir un joueur cadre lors de ses premières saisons à Paris, mais poussé dehors par l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Désormais simple remplaçant, il reste pourtant un joueur qui compte dans le vestiaire, et c’est aussi pour cela que Christophe Galtier ne verrait pas son départ d’un mauvais oeil, sachant sa frustration de ne jamais jouer.

Trois clubs rêvent de Keylor Navas

L’ancien du Real Madrid a en tout cas déjà plusieurs portes de sortie. Naples et West Ham sont venus aux renseignements et ont vu que le PSG favorisait un transfert à un prix moindre étant donné que le contrat de Navas arrive bientôt à terme. Mais c’est l’Olympiakos qui serait actuellement le plus pressant, avec la possibilité pour le Costaricien de s’offrir un dernier contrat plus juteux et plus long, et une place de titulaire incontestée en plus. Ce départ devrait en tout cas forcer le PSG à chercher une doublure à Donnarumma, le seul Sergio Rico n’était pas forcément une garantie en cas de pépin, notamment pour les gros matchs de Ligue des Champions. Mais une chose est sûre, Keylor Navas n’a plus la tête au PSG, et le club parisien ne compte pas insister plus que cela pour le conserver cet hiver.