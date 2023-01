Keylor Navas affole le mercato, le PSG croise les doigts

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG cette saison, Keylor Navas pourrait quitter Paris lors de ce mercato hivernal.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain cherchait déjà se séparer de Keylor Navas et de son encombrant salaire, dans la mesure où Christophe Galtier a choisi de confier le rôle de n°1 à Gianluigi Donnarumma. Naples était intéressé par le gardien costaricien du PSG, mais l’opération n’avait finalement pas abouti en raison des émoluments XXL de Keylor Navas, qui perçoit près de 12 millions d’euros bruts par an dans la capitale française. Le salaire de l’ancien gardien du Real Madrid fait de lui un joueur invendable ou presque, du haut de ses 35 ans. Mais à en croire les informations de L’Equipe, un départ cet hiver est possible dans la mesure où des clubs fortunés sont intéressés par ses services. En Arabie Saoudite, Al-Nassr rêve de Keylor Navas, après avoir frappé un énorme coup il y a quelques semaines en recrutant Cristiano Ronaldo. Le salaire encombrant de Keylor Navas n’est évidemment pas un problème pour le club saoudien, prêt à s’aligner sur le salaire parisien du Costaricien. De son côté, Navas n’a pas rejeté de manière définitive la proposition saoudienne.

Keylor Navas ciblé en Arabie Saoudite et en Angleterre

Mais dans son esprit, le gardien du PSG est encore capable de jouer au plus haut niveau et attend donc de voir s’il est possible pour lui de rebondir en Europe. Cela tombe bien, des clubs de Premier League sont également très intéressés par la perspective de recruter Keylor Navas lors de ce mercato hivernal. Selon le quotidien national, Nottingham Forest, actuel 13e du championnat anglais, est sur les rangs. Et pour cause, le club britannique vient de perdre Dean Henderson (prêté par Manchester United) sur blessure pour de longues semaines, d’où l’intérêt pour Keylor Navas, qui est également ciblé par un second club dont l’identité n’a pas filtré à 100 % mais qui pourrait être Bournemouth, 17e du championnat. Les deux clubs anglais ont des moyens, grâce aux droits TV colossaux de la Premier League, mais sont assez réticents à l’idée de s’aligner sur le salaire parisien de Keylor Navas. L’ancien gardien du Real devra donc peut-être faire un effort s’il veut rebondir en Premier League. Sans quoi il faudra accepter l’offre saoudienne ou alors rester bien au chaud sur le banc du PSG qui de son côté, espère fortement que Navas quittera le club afin de se délester d’un gros salaire.