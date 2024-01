Kevin Danso, la piste made in Ligue 1 du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant au PSG, Nordi Mukiele a la cote puisque la Juventus Turin et le Bayern Munich l’ont ciblé. Paris est ouvert à un départ, à condition de lui trouver un remplaçant et le nom de Kevin Danso est évoqué.

Auteur d’un très bon match face à Revel en 32e de finale de la Coupe de France dimanche soir, Nordi Mukiele vit peut-être ses derniers instants au Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’ancien défenseur du RB Leipzig, qui ne fait pas partie des titulaires aux yeux de Luis Enrique, a une très belle cote sur le marché des transferts en Europe. D’après les informations de RMC, la Juventus Turin et le Bayern Munich sont très chauds pour s’attacher les services de Nordi Mukiele en ce mois de janvier.

Les deux géants du football européen envisagent de mettre plus de 20 millions d’euros sur la table pour recruter Nordi Mukiele et à ce tarif, le PSG ne va pas fermer la porte. Le club de la capitale a conscience qu’il s’agit d’une bonne opportunité de vendre un remplaçant au prix fort mais pour Luis Enrique, pas question de laisser filer son défenseur s’il n’a pas l’assurance d’obtenir un remplaçant dans la foulée. Le Paris SG s’active donc pour trouver un nouveau défenseur, capable de jouer défenseur central ou latéral droit, comme c’est le cas de Nordi Mukiele.

Le PSG a envisagé de recruter Kevin Danso

A en croire les informations de L’Equipe, le nom d’un défenseur de Ligue 1 a été évoqué en interne au PSG, celui de Kevin Danso. Le défenseur autrichien du RC Lens a été l’un des meilleurs joueurs du championnat la saison dernière et son profil a de quoi plaire. Encore très jeune, rapide, athlétique et pas maladroit techniquement, il a les qualités pour s’adapter aux exigences d’un club tel que Paris. L’été dernier, Naples était prêt à casser la tirelire pour le recruter mais Lens n’avait pas cédé. Reste que cette piste a peu de chances d’aboutir pour le PSG cet hiver. En effet, la piste Kevin Danso n'ira pas plus loin que la prise de renseignements et Luis Campos s’est déjà mis en quête d’une autre recrue potentielle à ce poste. Les supporters parisiens regretteront sans doute que cette piste ne se concrétise pas tant Kevin Danso a prouvé sa valeur en Ligue 1 depuis deux ans maintenant.