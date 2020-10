PSG : Faire sortir Neymar du terrain, la mission de Tuchel

Dans : PSG.

Gravement blessé lors de ses deux premières années au PSG, Neymar continue de prendre régulièrement des coups, mais parvient, quand il évite les suspensions, à enchainer les matchs ces derniers mois.

Une bonne nouvelle pour le PSG bien évidemment, qui peut compter sur sa star brésilienne pour mettre les défenses adverses en difficulté. Attention toutefois au surmenage, et c’est à Thomas Tuchel de gérer correctement ce dossier prévient France Football. Pour le magazine spécialisé, il serait bon que l’entraineur parisien commence à s’imposer, notamment en sortant Neymar du terrain quand les matchs sont gagnés d’avance, et que se profilent d’autres rencontres plus importantes. Les deux hommes s'entendent bien, et il serait profitable à tout le monde de s'en servir pour prendre des décisions qui serviront l'équipe à l'avenir.

« S'il entend mieux voyager lors des prochaines semaines et mener tous les combats d'une saison au rythme plus effréné que jamais, le staff parisien va en tout cas devoir gérer au mieux les retours des blessés. Et ménager les temps de jeu de ceux qui n'ont pas pu (ou presque pas) souffler entre la fin du Final 8 et la reprise de l'exercice actuel. Parmi eux, le cas des deux stars du club devra faire l'objet d'une attention particulière. Si l'on peut entendre qu'il est difficile de faire sortir Neymar d'un terrain avant le coup de sifflet final d'une rencontre, on peut se demander pourquoi le Brésilien a terminé la rencontre face à Dijon… », a prévenu France Football, pour qui Neymar aurait très bien pu souffler 20 minutes ce samedi et arriver ainsi encore plus frais à Istanbul pour un match de Ligue des Champions déjà décisif. Savoir gérer ses stars et leur faire comprendre qu’il va falloir éviter les blessures en vue des matchs capitaux, la mission de Thomas Tuchel est toute trouvée.