Karim Adeyemi au PSG, réponse imminente !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison stratosphérique à Salzbourg avec 18 buts en 28 matchs, Karim Adeyemi est ciblé par le PSG au mercato hivernal.

Le phénomène Karim Adeyemi ne va pas rester longtemps en Autriche. Auteur d’un début de saison incroyable avec 18 buts inscrits dont 3 en Ligue des Champions, l’international allemand est déjà très courtisé. Cible prioritaire du Borussia Dortmund, qui est très en avance dans les négociations avec le joueur ainsi que son entourage, Karim Adeyemi est également pisté par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui aimerait se débarrasser des salaires encombrants de Julian Draxler ou encore de Mauro Icardi, verrait d’un très bon œil la venue de Karim Adeyemi pour les remplacer. Pour l’heure, le Borussia Dortmund a une longueur d’avance sur le PSG dans la mesure où un accord a été trouvé entre le club de la Ruhr et les représentants de Karim Adeyemi.

Karim Adeyemi va bientôt tuer le suspense

Mais dans la mesure où aucun accord n’est intervenu entre Dortmund et Salzbourg, le PSG continue de jouer sa carte à fond. Et les dirigeants parisiens ont de bonnes raison d’y croire puisque Goal confirme que Karim Adeyemi était présent dimanche soir au Parc des Princes afin d’assister au match entre le PSG et l’AS Monaco. Il n’y a pas de fumée sans feu et de toute évidence, cet indice peut laisser penser qu’une belle surprise attend Paris dans ce dossier où le Bayern Munich et le FC Barcelone se sont également renseignés. Quoi qu’il en soit, le suspense ne devrait pas durer très longtemps car selon le média, Karim Adeyemi souhaite dévoiler sa préférence d’ici la fin de l’année. Son choix pourrait d’ailleurs en décevoir plus d’un car il n’est pas impossible que l’international allemand, focus sur la saison en cours avec Salzbourg, fasse le choix de rester en Autriche jusqu’à la fin de la saison avant un départ dans les règles de l’art lors du prochain mercato estival.