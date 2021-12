PSG : Adeyemi en cadeau de Noël, le Qatar ne s’interdit rien

Dans : PSG.

La piste Karim Adeyemi se confirme pour le PSG, qui est bel et bien intéressé par la pépite allemande du Red Bull Salzbourg.

L’information avait circulé en Allemagne il y a quelques semaines et elle vient de trouver une première confirmation en France. Comme indiqué à plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain est bien intéressé par le recrutement de Karim Adeyemi selon les informations de RMC. Le média affirme que l’attaquant du Red Bull Salzbourg, qui a déjà trouvé un accord avec le Borussia Dortmund mais qui est dans l’attente d’un éventuel accord entre les deux clubs, est une cible sérieuse du PSG. Le club de la capitale accuse un sérieux retard sur le Borussia. Mais le Qatar veut frapper fort et vite avec Karim Adeyemi puisque le projet est de recruter l’Allemand de 19 ans… cet hiver !

Dortmund en avance, Barcelone aussi sur le coup

Buteur à 18 reprises en 28 apparitions depuis le début de la saison avec le Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi est l’un des joueurs les plus talentueux et courtisé de sa génération. « C'est l'un des plus rapides, il sait comment marquer, il a de l'instinct et le club compte sur lui pour les prochaines années » indiquait ces dernières semaines Christoph Freund, directeur sportif du RB Salzbourg, dans la presse allemande. Présent au Parc des Princes -officiellement en tant que simple spectateur- pour le match entre le PSG et Monaco dimanche soir, Karim Adeyemi est ciblé par le PSG dès cet hiver afin de renforcer un effectif qui sera diminué par la Coupe d’Afrique des Nations. Diallo, Hakimi et Gueye vont s’absenter pendant plus d’un mois tandis que le but de Leonardo est par ailleurs de profiter du mercato hivernal pour dégraisser. Des joueurs offensifs tels que Draxler ou Icardi ne seront pas retenus en cas d’offre et c’est là que Karim Adeyemi pourrait être utile. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à rattraper son retard sur le Borussia Dortmund grâce à sa force de frappe bien supérieure à celle du club allemand. Notons par ailleurs que Barcelone surveille également la situation de la pépite allemande du RB Salzbourg.