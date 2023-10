Johan Micoud détruit le PSG, L'Equipe supprime

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le succès du PSG contre le Milan AC a rassuré beaucoup de monde dans la capitale. Pas Johan Micoud qui a estimé que Paris n'avait pas maitrisé la rencontre et avait joué contre une équipe très faible. Les réactions ont été vives.

La large victoire du PSG face au Milan AC (3-0) a permis d’effacer la lourde défaire à Newcastle (4-1) lors de la dernière journée de Ligue des Champions. La thèse de l’accident de parcours en Angleterre est donc retenue, ce qui permet à Luis Enrique de souffler un bon coup, tant un nouveau revers aussi tôt en Coupe d’Europe aurait été jugé inquiétant. Et pourtant, malgré cette belle victoire, il y a comme toujours des voix discordantes. Et comme souvent, cela provient de Johan Micoud. L’ancien meneur de jeu de Bordeaux et du Werder Brême estime que Paris a manqué de maitrise sur ce match.

Le Milan AC, c'est personne pour Micoud

« Convaincante ? Je ne sais pas. Je n’ai pas vu un Paris dominer et gérer son truc de A à Z. C’est plutôt rassurant par rapport à Newcastle. Après, il y a un gros écart entre les deux équipes. Ils ont été bons sur le jeu de contres. Le score ne me fait pas dire que cela a été super, je m’attendais à cet écart-là. Ce ne serait pas inquiétant si on trouvait en face une équipe avec un peu plus de qualité que le Milan AC et qui pouvait tenir le rythme ? Il ne faut pas oublier qu’il y a trois semaines à Newcastle, on a vu personne côté PSG. Là contre le Milan AC, faut remettre les choses en place, en face il n’y a personne. Ils ont joué face à une équipe de Ligue des Champions, qui a mis zéro but en trois matchs. Ils ont joué face à personne », a livré le chroniqueur de L’Equipe du Soir. Une prise de parole qui a provoqué de très vives réactions sur les réseaux sociaux, Micoud étant surtout soupçonné d’être « anti-parisien » et « incapable de se réjouir d’un bon match du PSG » en dénigrant totalement l’adversaire milanais, demi-finaliste en titre de la Ligue des Champions tout de même.

« Des attaques insupportables », « On le sent qu’il n’aime pas le PSG », « Jamais de sa vie il ne dira quelque chose de bien sur le PSG », « Il ne fait que critiquer », ont balancé des internautes remontés. Cause à effet ? En tout cas, le compte X de La Chaine L’Equipe a supprimé l’extrait mis en avant et résumant l’intervention de l’ancien international français qui a suscité de nombreuses réactions négatives.