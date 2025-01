Joao Neves va encore faire pleurer City cet été

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Joao Neves a crevé l'écran face à Manchester City, mais le PSG tient absolument à conserver pendant très longtemps sa pépite portugaise.

Auteur d’un match parfait contre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des Champions, Joao Neves a vu les projecteurs se braquer sur lui. Hargneux sur le ballon, précis dans ses passes et dangereux offensivement au point de marquer le but vainqueur, le Portugais a éclaboussé la rencontre de son talent, à seulement 20 ans. Arrivé l’été dernier, l’ancien du Benfica Lisbonne a clamé son amour pour Paris et son nouveau club. « Paris est ma maison et je veux donner le maximum à Paris, parce que le PSG m'a bien accueilli. Je suis très heureux d'être ici », a livré Joao Neves, pour qui il n’est bien évidemment pas question d’envisager un départ.

City va se casser les dents, même pour 700 ME

Il faudra tout de même s’en méfier car le compte PSG Inside Actus, qui sort régulièrement des infos sur le mercato parisien, glisse tout de même que Manchester City tenterait bien sa chance pour recruter Joao Neves l’été prochain. Un message lancé sur le ton du chambrage car tout le monde à Paris est persuadé qu’il n’y a aucune chance que la porte s’ouvre. « Même pour 700 millions on ne le vend pas », « Ça restera des rumeurs », « qu’ils lâchent ça, c’est même pas sur le marché, on leur file Ruiz s’ils veulent », « aucune crainte, ce petit aime trop le club », ont ainsi fait savoir les suiveurs du PSG, pas du tout inquiet par l’idée de voir un intérêt de Manchester City pour le jeune portugais apparaitre cet été.

Pour le moment, Manchester City a d’autres préoccupations. Et surtout, le Paris SG a eu tellement de mal à trouver des joueurs d’impact au milieu de terrain qu’il ne compte certainement pas lâcher Joao Neves dans les années à venir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG. Sans compter que la valeur de l’international portugais risque encore de prendre de l’ampleur s’il continue sur sa lancée avec des performances du niveau de celle effectuée contre Manchester City.