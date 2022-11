Joao Felix prêté au PSG, la porte s’ouvre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu, Joao Felix vit un début de saison compliqué sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

Avec seulement trois buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, Joao Felix est loin d’affoler les compteurs à l’Atlético de Madrid. L’international portugais est sous-utilisé par Diego Simeone, qui n’en fait pas un titulaire indiscutable et qui préfère Antoine Griezmann ou encore Alvaro Morata à la pointe de son attaque. Résultat des courses, Joao Felix pourrait quitter l’Atlético de Madrid, où il ne s’épanouit plus totalement. Son nom a été évoqué chez les cadors de la Premier League mais également au PSG, où il pourrait remplacer Lionel Messi ou Kylian Mbappé la saison prochaine. Néanmoins selon le journal AS, aucun club européen n'a pour l’instant soumis la moindre offre pour s’attacher les services de Joao Felix lors du mercato hivernal.

L'Atlético ouverte à un prêt de Joao Felix

Cela signifie que malgré un réel intérêt, le Paris Saint-Germain n’a pas encore formulé de proposition officielle à l’Atlético de Madrid pour recruter Joao Felix. Cela va-t-il changer dans les semaines à venir ? Difficile à dire mais les Colchoneros devraient être moins exigeants que ce qu’ils imaginaient au départ. Et pour preuve, alors que l’Atlético de Madrid réclamait initialement un gros transfert pour Joao Felix, ils pourraient maintenant ouvrir la porte… à un prêt de leur international portugais afin d’économiser le salaire de ce dernier à défaut de récupérer une grosse indemnité de transfert. Reste maintenant à savoir si du côté de Christophe Galtier et de Luis Campos, on ouvrira la porte à une venue de Joao Felix sous la forme d’un prêt en cours de saison. Dans ce secteur de jeu, le PSG semble suffisamment armé avec Messi, Neymar, Mbappé, Sarabia, Ekitike ou encore Soler. L’année prochaine en revanche, la donne pourrait être différente puisque le flou autour la situation de plusieurs stars offensives du PSG.