Jhon Duran au PSG, le Qatar rêve de cet échange délirant

Le PSG est raide dingue de Jhon Duran, l’attaquant colombien qui cartonne en Premier League avec Aston Villa et le club de la capitale ne manque pas d’idées pour s’offrir le buteur de 21 ans à moindre coût.

Bien décidé à se séparer de Randal Kolo Muani au plus vite, le Paris Saint-Germain a coché plusieurs noms pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal. Des négociations ont été entamées avec Naples pour Khvicha Kvaratskhelia, mais l’international géorgien n’est pas le seul joueur qui intéresse le club de la capitale. Jhon Duran, qui réalise un début de saison XXL avec Aston Villa, a lui aussi attisé la convoitise du club Bleu et Rouge. Mais sans surprise, le club britannique est très gourmand en ce qui concerne l’indemnité d’un potentiel transfert du joueur colombien. Le journaliste Ben Jacobs dévoile que l’actuel 8e de la Premier League réclame près de 95 millions d’euros pour le transfert de Jhon Duran.

Une somme que le Paris Saint-Germain ne mettra pas sur la table lors de ce mois de janvier. Cela ne veut pas dire pour autant que le club de la capitale renonce définitivement à celui qui a déjà inscrit 12 buts en Premier League depuis le début de la saison. Et pour cause, le journaliste anglais indique que le PSG aimerait inclure Kolo Muani ou Asensio dans le deal afin de faire baisser la note. Une méthode similaire à celle employée par le PSG dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, et qui pourrait fonctionner au prix d’un échange avec Naples incluant Milan Skriniar.

PSG are keen on Aston Villa striker Jhon Duran, but a deal is complicated by an £80m price tag this January. Villa’s valuation informed by Duran’s form and recent contract extension. They prefer not to sell unless a crazy offer arrives.



PSG open to Randal Kolo Muani or Marco… pic.twitter.com/RjKZhyZSPz