Ita : Hakimi c’est 80 ME, le PSG n'a plus le choix

Dans : PSG.

Bien décidé à frapper un grand coup au mercato, le PSG vise Achraf Hakimi et Théo Hernandez pour renforcer sa défense.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont néanmoins prévenus, il faudra investir plus de 100 ME pour recruter à la fois le défenseur droit de l’Inter Milan et le latéral gauche de l’AC Milan. Pour l’heure, le PSG dispose d’accords de principe avec les deux mobylettes de la Série A, mais doit maintenant parvenir au plus dur, à savoir trouver un terrain d’entente avec l’Inter Milan et l’AC Milan. En ce qui concerne Achraf Hakimi, les négociations promettent d’être serrées. Et pour cause, les Nerrazzuri ont besoin de cash et ne braderont leur international marocain sous aucun prétexte. Une tendance inquiétante pour le Paris SG mais confirmée par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

A en croire le journaliste italien, qui a également fait le point sur le dossier Romelu Lukaku, il est difficile d’imaginer Achraf Hakimi quitter l’Inter Milan pour moins de 80 ME. « Le nouveau manager de l’Inter, Inzaghi, a appelé Lukaku ces dernières heures. Le club a confirmé son intention de garder Lukaku comme joueur clé malgré l’intérêt des clubs britanniques. Les négociations sont toujours en cours avec le PSG pour Achraf Hakimi. Mais l’Inter Milan n’acceptera pas de le vendre pour moins de 80 ME » a posté le spécialiste du mercato européen. Autant dire que pour le PSG, il faudra véritablement faire sauter la banque afin de satisfaire Leonardo et Mauricio Pochettino. Cela ne semble pas problématique selon Romain Molina, qui a lâché une bombe sur son compte Twitter ce week-end en dévoilant que l’Emir était prêt à réinjecter près de 200 ME dans le mercato du PSG. Cela pour accomplir un objectif clair : gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du monde au Qatar en 2022.