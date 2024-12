Injustice au PSG, Kang-in Lee dégoûte cet ancien de Canal+

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joueur très apprécié de Luis Enrique au PSG depuis un an et demi, Kang-in Lee fait beaucoup moins l’unanimité auprès des salariés du club parisien mais également des observateurs, très critiques à son égard.

Recruté en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros en juillet 2023, Kang-In Lee ne s’est jamais véritablement imposé comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Cela étant, l’international sud-coréen dispose d’un temps de jeu important sous les ordres de Luis Enrique, qui en a toujours fait un joueur à part entière dans la rotation que ce soit au milieu de terrain, sur un côté ou dans une position de faux numéro neuf.

𝙇𝙚𝙚 𝙆𝙖𝙣𝙜-𝙞𝙣 🇰🇷 cette saison c'est 6 buts et 2 passes décisives ⚽️🎯 pic.twitter.com/l3W7anktcE — LEE KANG-IN 🇰🇷🇫🇷 (@LeeKangIn_FR) December 21, 2024

Les statistiques de Kang-in Lee sont correctes avec 6 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, ce qui n’empêche que l’ancien milieu offensif de Majorque est peu apprécié auprès des salariés du PSG en raison de son comportement jugé hautain à leur égard. Il n’y a pas qu’au Campus que Kang-in Lee est peu apprécié. Certains observateurs sont eux aussi critiques à l’égard du joueur de 23 ans, mais davantage pour des raisons techniques. C’est par exemple le cas de Pierre Ménès qui, comme à son habitude, n’a pas mâché ses mots pour dire tout ce qu’il pensait du joueur sud-coréen.

Pierre Ménès très sévère avec Kang-in Lee

« C’est un joueur inodore, incolore et sans saveur. Il ne joue jamais vers l’avant. Il se met constamment sur son pied gauche pour remettre le ballon derrière, à Hakimi. Ça m’insupporte quand je vois le traitement réservé à certains autres joueurs de l’effectif du PSG… Surtout quand je vois que Kang-In Lee est titulaire ou qu’il rentre à chaque match où il débute remplaçant. Il n’a pas le niveau pour jouer au PSG » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. L’ancien journaliste de Canal+ fait peut-être ici référence à Randal Kolo Muani, qui n’a pas la moindre minute de jeu au Paris SG pendant que Kang-in Lee enchaine les titularisations et les entrées en jeu comme à Monaco mercredi. Les choix de Luis Enrique sont parfois difficiles à suivre et concernant l’international sud-coréen, il est clair que l’admiration que lui porte le coach catalan peut interroger.