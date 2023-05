Ils ont connu le pire au PSG, mais jamais à ce point

Dans : PSG.

Mercredi soir, les Ultras du PSG se sont rassemblés devant le domicile de Neymar dans les Yvelines pour réclamer le départ du Brésilien. Les anciens du club n'approuvent pas.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont en colère et ils le font savoir. Mercredi soir, le Collectif Ultra Paris s’est rassemblé devant le siège du club et il ne valait mieux pas s’appeler Christophe Galtier ou Lionel Messi, invités à partir au plus vite et pas vraiment avec les formules de politesse. L’autre cible des Ultras du PSG mercredi se nommait Neymar, lequel a eu le droit à un traitement particulier dans la mesure où les supporters se sont rendus devant son domicile pour exiger son départ.

Manifestation devant chez Neymar, les historiques disent non

Une attitude contestable car une ligne rouge a été franchie en s’immisçant dans la vie privée du joueur et en l’invectivant de la sorte devant son domicile. Très critiques à l’égard de l’international brésilien depuis sa venue au PSG en 2017, les historiques du club ont cette fois tenus à défendre Neymar. Dans les colonnes du Parisien, Patrick Colleter regrette l’attitude des Ultras du Paris SG à l’égard de l’ancienne star du FC Barcelone.

« Franchement, ça va beaucoup trop loin. C’est choquant. J’aurais compris si les mecs étaient venus au Camp des Loges. Mais devant le domicile, c’est non ! On franchit une limite. Ce n’est pas acceptable, il peut y avoir de la panique chez le joueur qui se demande si les mecs ne vont pas rentrer chez lui. C’est carrément flippant » regrette l’ancien latéral gauche du PSG, qui a connu des heures où les crises pouvaient se succéder et être très violentes par moment dans les années 1990. Son de cloche similaire du côté d’Alain Roche, qui ne valide pas non plus l’opération des supporters parisiens devant le domicile du Ney.

Neymar sous pression, Alain Roche ne cautionne pas

« Même si c’est resté pacifique et qu’il n’y a pas eu de violation de domicile, ça me gêne et ça me dérange. C’est une manière de mettre la pression sur quelqu’un et je ne peux pas cautionner cette méthode, je la condamne » a fermement fait savoir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les historiques du club, tous unanimes pour que Messi et Neymar fassent leurs valises, le sont donc également pour que la ligne rouge ne soit pas franchie de la part des supporters vis-à-vis des stars du club. Reste maintenant à voir si leur appel sera entendu par les supporters parisiens, dont certains sont bien décidés à aller très loin. Y compris en allant contre l'avis du Collectif Ultras Paris, qui n'a pas cautionné de tels agissements chez Neymar.