Il promet l'enfer à Mbappé, le roi du PSG peut trembler

Newcastle s'apprête à recevoir le PSG mercredi soir en Ligue des champions. La venue de Kylian Mbappé dans l'antre des Magpies fait déjà beaucoup parler, à commencer par les joueurs anglais.

Après une victoire inaugurale contre le Borussia Dortmund, le PSG se déplace à Newcastle ce mercredi soir en Ligue des champions. Placé dans la poule de la mort, le club de la capitale n'aura pas le droit au relâchement. Surtout qu'après des années d'absence, les Magpies tenteront de vendre chèrement leur peau. Et Kylian Mbappé ou pas, Newcastle ne manque pas d'ambition dans la compétition. Interrogé au sujet du champion du monde français ces dernières heures, Jamaal Lascelles a envoyé quelques messages clairs et qui font clairement comprendre ce qui attend la star du Paris Saint-Germain dans le Nord de l'Angleterre.

Newcastle prévient Kylian Mbappé

Le défenseur anglais a en effet rappelé que ses coéquipiers et lui devaient d'abord être professionnels avant de penser à prendre des photos ou parler aux stars du PSG, dont Kylian Mbappé. « Peu de footballeurs peuvent être à notre place, à savoir être engagés en Ligue des champions. Je suis reconnaissant que l'entraîneur et les gars nous ait mis là. On veut juste bien faire le travail. On veut rester fidèle au plan de jeu et gagner le match. C'est tout ce dont on se soucie. On se fiche des noms contre qui on joue. Echanger mon maillot avec Mbappé ? Oui, s'il me le demande et dans le tunnel. Mais sur le terrain, ce sera différent. Kylian Mbappé est probablement le meilleur joueur du monde. On a juste besoin d'être pro et c'est ce que nous sommes », a notamment indiqué Jamaal Lascelles, qui ne fera aucun cadeau lors de la réception du PSG. Après un match nul à Milan, les hommes d'Eddie Howe ont bien l'intention de frapper fort, qui plus est face à l'un des favoris de la compétition, Mbappé ou pas, les champions de France sont prévenus, St James Park va hurler comme jamais pendant 90 minutes.