Il atteint le sommet mondial avec le PSG, il n'en revient pas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas perdu de temps au début du mois de janvier pour recruter Lucas Beraldo à Sao Paulo. Le Brésilien compte bien s'imposer le plus rapidement possible dans la capitale.

Luis Campos voulait absolument renforcer la défense du PSG ce hiver lors du marché des transferts. Le conseiller sportif a fait marcher son réseau pour recruter Lucas Beraldo à Sao Paulo. Le jeune brésilien de 20 ans sait qu'il aura sans doute besoin de temps pour faire son trou mais n'est pas venu pour cirer le banc. Pour lui, jouer au PSG est un honneur et il ne veut pas gâcher sa chance. Surtout qu'il a l'opportunité de jouer avec l'une de ses idoles : Marquinhos.

Beraldo, le rêve devenu réalité

Lors de quelques mots échangés avec La Voix Du Nord, Lucas Beraldo est revenu sur son arrivée au PSG tout en rendant hommage à son coéquipier auriverde. « J’ai toujours rêvé d’être ici. Avant, ce n’était vraiment qu’un rêve, et aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Je m’entraîne avec les meilleurs joueurs du monde. On a un incroyable centre d’entraînement avec des installations impressionnantes. Je me suis déjà habitué au froid. Ce qui m’a frappé en arrivant ici, c’est la qualité de tous les joueurs. L’intensité qui est mise à l’entraînement, c’est celle au niveau du match. Je pense que je vais beaucoup évoluer en travaillant tous les jours. Comme l’Europe a toujours été un objectif et un rêve, je regardais, je suivais la Ligue des champions. Notamment les matchs de Paris, parce que Marquinhos m’inspirait. J’aime sa façon de jouer, son leadership. Et puis il y a mon père, c’est mon idole », a notamment indiqué Lucas Beraldo, qui a déjà joué deux rencontres depuis son arrivée et qui devrait enchainer tant qu'un nouvel élément défensif n'est pas recruté.