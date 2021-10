Icardi vire le PSG d'Instagram, il craque pour Wanda Nara

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Mauro Icardi a cessé de suivre le Paris Saint-Germain et ses coéquipiers du PSG sur Instagram. Tout cela pour prouver son amour à Wanda Nara.

Mauro Icardi a beau avoir 28 ans, il a depuis dimanche le comportement d’un adolescent suite à sa mise au pilori par son épouse Wanda Nara, laquelle a découvert l’attaquant argentin entretenait une relation au moins virtuelle avec une jeune actrice. Depuis le départ de l’épouse et agent du joueur parisien à Milan, l’ancien joueur de l’Inter est parti en Italie et tente de se réconcilier avec celle qui est aussi la mère de ses enfants. Mais ce mardi, tout le monde est rentré à Paris confirme Le Parisien. Chaque jour, Mauro Icardi fait savoir tout l’amour qu’il a pour celle qu’il avait « piqué » à son meilleur ami, Maxi Lopez. Mais pour l’instant, du côté de Wanda Nara c’est silence radio, cette dernière n’ayant jamais répondu directement aux messages sentimentaux de son mari sur Instagram. Face à ce mutisme, le numéro 9 du Paris Saint-Germain a décidé de frapper un grand coup ce mercredi, là encore en utilisant les réseaux sociaux. Car dans la matinée, plusieurs suiveurs d’Icardi ont constaté que ce dernier avait cessé de suivre le PSG, puis l’ensemble de ses coéquipiers, au point même d’y voir un message subliminal concernant un possible départ du club de Ligue 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Mais au fil des minutes, Mauro Icardi s’est désabonné de centaines d’autres comptes, y compris de gens très connus et très proches. De quoi susciter des interrogations jusqu’à ce que finalement l’attaquant argentin ne soit plus abonné qu’à seul compte Instagram, devinez lequel ? Bingo, celui de Wanda Nara. En faisant cela, le joueur du Paris Saint-Germain voulait donc montrer à son épouse qu'elle seule comptait à ses yeux, y compris même par rapport à ses amis et collègues, et son employeur, le PSG. Pour l'instant, tout cela semble assez puéril, et cela agace les supporters parisiens, qui estiment que Mauro Icardi n'est plus un footballeur mais un acteur de télé-réalité. En attendant, Wanda Nara a gagné 500.000 followers de plus sur Instagram, de quoi faire monter l'addition pour les marques avec qui elle travaille.