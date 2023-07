Icardi quitte définitivement le PSG contre 10 millions d'euros

Mauro Icardi s'est définitivement engagé à Galatasaray, où il avait été prêté la saison passée par le PSG. Le Paris Saint-Germain touchera 10 millions d'euros sans aucun bonus pour l'attaquant argentin que Leonardo avait fait venir dans la capitale pour plus de 50 millions d'euros en 2020 après un prêt d'une saison par l'Inter. Le club stambouliote devrait officialiser ce recrutement dans les prochaines heures.

◉ Contract until June 2026.

◉ €10m fee to Paris Saint-Germain.

◉ Deal now signed between all parties.



Mauro Icardi to Galatasaray, completed three weeks ago and now sealed 🟡🔴



Wilfried Zaha will also sign his three year deal at Gala soon. pic.twitter.com/qXXPhqmXqD