Icardi de retour à Milan, le PSG peut sourire

Par Mehdi Lunay

En échec au PSG, Mauro Icardi s'est relancé à Galatasaray cette saison. L'attaquant argentin retrouve une belle cote et cela pourrait bénéficier au club parisien, notamment en Italie que le joueur veut retrouver au plus vite.

Il a retrouvé le goût du football et du jeu loin du PSG. Lors de ses derniers mois parisiens, Mauro Icardi se faisait plus remarquer pour ses frasques et ses problèmes de couple que pour son efficacité devant le but. Prêté l'été dernier à Galatasaray, l'Argentin a repris ses habitudes de l'Inter Milan : marquer et faire gagner son équipe. Icardi en est à 9 buts en 12 matchs de championnat avec le club stambouliote. Des performances qui en ont fait le chouchou des supporters et une figure importante chez le leader du championnat turc.

Icardi à l'AC Milan, le joueur s'active

Une aubaine pour le PSG qui ne pouvait pas espérer le vendre l'été dernier. La chose pourrait bien changer au prochain mercato, surtout que le joueur a une idée derrière la tête. Icardi ne semble pas vouloir profiter de son salaire parisien jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2024. L'attaquant argentin veut retrouver le championnat qui l'a fait grandir aux yeux de l'Europe, la Serie A, dans sa ville préférée Milan.

🚨 Milan are being linked with a move for Mauro Icardi. Maldini & Massara have excellent relations with his entourage and will hold exploratory talks, even if no contact has been made yet. Icardi fits the characteristics Milan are looking for in a new '9'. [@cmdotcom] #ACMilan pic.twitter.com/og3DP8G1Pf — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 1, 2023

Mais, pas question d'Inter comme à l'époque. Son ancien club a déjà de quoi faire avec Dzeko, Lukaku et Lautaro Martinez notamment. Icardi veut aller à l'AC Milan. C'est ce que révèle Daniele Longo, journaliste pour le site Calciomercato. Les Rossoneri sont d'autant plus l'option numéro 1 qu'Icardi entretient des relations excellentes avec les dirigeants, que ce soit Frédéric Massara (directeur sportif) ou Paolo Maldini (directeur technique). En plus, il connaît bien l'entraîneur de l'AC Milan Stefano Pioli, lequel l'avait dirigé à l'Inter en 2016-2017. Reste à pousser le club milanais à lâcher l'argent, ce que le PSG attend avec impatience bien entendu.