Ibrahimovic ne voulait pas venir au PSG, il déballe tout

Par Corentin Facy

En juillet 2012, le PSG réalisait un coup énorme sur le marché des transferts avec la signature de Zlatan Ibrahimovic en provenance de l’AC Milan.

Alors au début de son projet à Paris, le Qatar créait l’évènement et le moins que l’on puisse dire, c’est que la venue de Zlatan Ibrahimovic aura marqué l’histoire du club parisien. Auteur de 156 buts en 180 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international suédois a laissé une marque indélébile dans l’histoire du club de la capitale française. Mais en 2012, le deal aurait pu capoter car initialement, celui qui a également porté les couleurs de la Juventus Turin, de l’Inter Milan ou encore du FC Barcelone n’avait aucunement l’intention de quitter l’AC Milan. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic raconte qu’au début du mercato estival de 2012, il avait demandé à la direction de l’AC Milan de lui promettre qu’il ne serait pas vendu, ce qui lui avait été confirmé. Avant finalement d’être transféré au PSG quelques jours plus tard dans un deal orchestré par son agent de l’époque, Mino Raiola.

Zlatan Ibrahimovic ne voulait pas signer au PSG en 2012

« Arriver à Paris était difficile, je ne voulais pas quitter Milan, où j’étais heureux. Au début de l’été, j’ai dit à Galliani (vice-président de l’AC Milan à l’époque) ‘Promets-moi que tu ne me vendras pas’ et il m’a répondu ‘D’accord’. Un jour, j’ai reçu plusieurs appels, j’ai commencé à comprendre de quoi il s’agissait et quand j’ai parlé à Mino Raiola, il m’a dit ‘Tout est fait’ et j’ai répondu que je n’en voulais pas. Ils nous avaient mis Thiago Silva et moi dans un seul paquet. J’ai regardé le projet, où ils voulaient aller et à la fin, j’ai dit oui. Je suis un homme de parole et au final, c’était fantastique » a reconnu Zlatan Ibrahimovic qui ne regrette donc pas son aventure au Paris Saint-Germain mais qui initialement, n’avait absolument pas l’intention de rejoindre la capitale française. Le Suédois s’est finalement laissé convaincre et le PSG restera comme une période forte de sa carrière.