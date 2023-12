Ibrahima Konaté au PSG, Liverpool organise sa riposte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2026, Ibrahima Konaté fait partie des joueurs suivis par le PSG dans l’optique des prochains mercatos.

Un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain qui est encore à confirmer mais qui ne laisse pas insensible le défenseur de Liverpool et de l’Equipe de France. En effet, dans une interview accordée à Canal + il y a quelques semaines, l’ex-défenseur de Salzbourg avait confirmé qu’un transfert dans la capitale française pourrait lui plaire. « Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG. Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout » avait commenté Ibrahima Konaté.

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus au sein de la direction sportive de Liverpool, qui s’organise pour blinder son défenseur afin de ne pas être sous la menace d’un départ dans les années à venir. C’est ainsi que selon les informations du 10 Sport, des discussions ont démarré entre les Reds et l’entourage d’Ibrahima Konaté pour une prolongation au-delà de juin 2026, qui serait logiquement assortie d’une revalorisation salariale. L’objectif de Liverpool n’est pas forcément de boucler cette prolongation dans les semaines à venir car il n’y a pas d’urgence au vu de la durée du contrat qui lie les deux parties.

Liverpool veut blinder Konaté avant une offensive du PSG

Mais pour Jürgen Klopp et le board des Reds, l’objectif est de trouver un accord d’ici la fin de la saison en cours afin d’être totalement serein lors du prochain mercato estival et de s’épargner un potentiel feuilleton, dans le cas où le Paris Saint-Germain souhaiterait approcher le défenseur de l’Equipe de France pour le recruter. Liverpool se méfie de la puissance de frappe du club de la capitale sur le marché des transferts et il n’a échappé à personne Outre-Manche que l’objectif du PSG était désormais de recruter les meilleurs joueurs Français. Une stratégie qui va logiquement pousser Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vers Ibrahima Konaté, d’où la volonté de prolonger dans les plus brefs délais le contrat de l’international tricolore pour les dirigeants de Liverpool.