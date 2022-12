Ibrahima Bamba au PSG, Luis Campos à l’affût !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal approche et pour l’heure, on ignore quelles seront les intentions du PSG et de Luis Campos durant le mois de janvier.

Si un poste est à renforcer en priorité au PSG, c’est sans doute celui de défenseur central. L’été dernier, Luis Campos avait fait le maximum pour recruter Milan Skriniar… en vain. Le défenseur de l’Inter Milan est de nouveau ciblé pour le mois de janvier, mais la tendance est plutôt à ce qu’il prolonge chez les Nerazzurri. Outre le renfort d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain serait également favorable au recrutement d’un milieu de terrain et selon O Jogo, un joueur plait beaucoup à Luis Campos et aux recruteurs du club parisien. Il s’agit d’Ibrahima Bamba, sous contrat avec le club portugais du Vitoria Guimarães jusqu’en juin 2026. Le média croit savoir que dans le dossier du milieu de terrain italien de 20 ans, le PSG est en concurrence avec Arsenal.

Ibrahima Bamba entre le PSG et Arsenal ?

𝑰𝒕’𝒔 𝑩𝑨𝑴𝑩𝑨 𝒕𝒊𝒎𝒆 💎



Ibrahima Bamba 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀 com o #VitóriaSC até 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🔥#TodosPor1 pic.twitter.com/fiOzVrbmuZ — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 26, 2022

Les Gunners ont ciblé le néo-international italien afin de compenser les blessures récurrentes de Thomas Partey depuis le début de la saison. Dans l’idéal, Mikel Arteta aimerait s’offrir Ibrahima Bamba dès le mercato hivernal car Arsenal est en course pour le titre de champion d’Angleterre et le manager espagnol redoute que son effectif soit trop juste pour tenir la distance face à Manchester City lors de la seconde partie de saison. Reste maintenant à voir si le PSG entrera véritablement dans la danse pour faire de l’ombre à Arsenal dans ce dossier alors que pour l’heure, les exigences financières du Vitoria Guimarães n’ont pas filtré dans le dossier Ibrahima Bamba. Le média portugais croit toutefois savoir que le milieu de terrain italien de 20 ans dispose d’une clause libératoire avoisinant les 25 millions d’euros. Autant dire que les dirigeants portugais ne le braderont pas alors qu’il est un titulaire indiscutable de l’équipe du coach Moreno avec déjà 18 titularisations depuis le début de la saison.