Hugo Lloris au PSG, le transfert choc

Par Adrien Barbet

Poussé vers la sortie à Tottenham, Hugo Lloris est proche de signer en Arabie saoudite. Néanmoins, l'ancien capitaine de l'équipe de France est annoncé dans le viseur de l'Inter Milan et contre toute il est cité au Paris Saint-Germain.

Difficile d'imaginer Lloris loin de Tottenham. Le portier français est chez les Spurs depuis 2012. Capitaine de la formation londonienne, le gardien de 36 ans est le septième joueur le plus capé de l'histoire du club avec 450 apparitions. Une véritable légende qui a notamment participé à une finale de Ligue des Champions en 2019. À un an de la fin de son contrat et victime de prestations plus compliquées en championnat, Hugo Lloris va certainement quitter les Spurs. Les dirigeants ont déjà trouvé son remplaçant avec Guglielmo Vicario, ancien gardien du FC Empoli. Tandis que la destination la plus probable pour la fin de carrière de Lloris semblait être l'Arabie saoudite, le Français pourrait revenir en Ligue 1 et pas à l'OGC Nice, son club formateur mais bien au PSG.

Hugo Lloris au PSG, transfert choc qui avance

Selon les renseignements de Record Sport, le PSG songe à recruter Hugo Lloris comme doublure de Gianluigi Donnarumma. Le média portugais explique que Daniel Levy, président de Tottenham demande toutefois une compensation financière et ne laissera pas Loris partir libre, ce qui semblait devoir être le cas pour services rendus. Ce transfert pourrait être réalisable si Paris parvient à vendre Keylor Navas. Le Costaricien n'est pas satisfait d'une place de numéro 2 voire 3 dans la hiérarchie des gardiens au PSG et sort d'une demi-saison très intéressante avec Nottingham Forrest en Premier League où il a largement contribué au maintien des Reds dans le championnat anglais. Le départ de Lloris est perçu comme la fin d'une ère à Tottenham et son arrivée au PSG, aussi improbable soit-elle, est désormais d'actualité. À moins que cela soit pour faire grimper les offres saoudiennes. Lloris est également dans les petits papiers de l'Inter Milan qui risque de céder prochainement André Onana à Manchester United avec le départ de David De Gea.