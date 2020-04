PSG : Thiago Silva à Fluminense, il prépare déjà l’annonce

Dans : PSG.

En fin de contrat au mois de juin, Thiago Silva ne prolongera pas au PSG. Il n’hésite pas à laisser transparaitre sa préférence pour son prochain club, au Brésil.



A moins d’un improbable retournement de situation, le défenseur central a bien compris que Leonardo ne comptait pas sur lui pour l’avenir, et prospectait déjà pour trouver un nouveau joueur majeur à ce poste, avec notamment un oeil très aiguisé sur Kalidou Koulibaly. Concernant le Brésilien, son avenir se dessine désormais de plus en plus au pays. Quitte à faire une croix sur son salaire aux normes du PSG, autant rentrer à la maison, se dit « O Monstro », un temps annoncé proche du Milan AC. Mais c’est dans un autre de ses anciens clubs que Thiago Silva a de grandes chances d’atterrir, puisqu’il a plus ou moins confirmé la rumeur d’un retour à Fluminense.



« Parce que dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie, Fluminense m'a ouvert les portes. J'en suis très reconnaissant. C'est au-dessus de tout. Je ne sais pas quand mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot », a reconnu sur Spor TV le défenseur de 35 ans, qui a une histoire particulièrement forte avec le club de Rio de Janeiro. Le « Tricolor » avait complètement relancé la carrière de Thiago Silva, après une première expérience ratée en Europe et une tuberculose diagnostiquée lors d’un prêt à Moscou, lui permettant ensuite d’intégrer le Milan AC. Nul doute que symboliquement, Thiago Silva tentera de boucler la boucle avec ce retour en terre carioca.