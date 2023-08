Hugo Ekitike, le PSG a une offre à 35 ME en attente

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Considéré comme indésirable, Hugo Ekitike a pourtant participé pleinement à la tournée de pré-saison du PSG. L'attaquant s'est même montré performant et a tapé dans l'œil d'un club anglais.

Acheté 35 millions d'euros par le PSG, Hugo Ekitike n'a clairement pas répondu aux exigences du club de la capitale. Auteur de seulement 4 buts pour sa première saison sous la tunique parisienne, l'ancien prodige du Stade de Reims a été particulièrement maladroit pour ses débuts avec le PSG. À tel point que Paris songe déjà à se séparer de lui. Mais avec la mise à l'écart de Kylian Mbappé et l'absence d'un vrai attaquant de pointe, c'est bien Hugo Ekitike qui a occupé le poste de buteur lors des matchs amicaux du PSG. Et avec un certain succès. Sans être transcendent, le joueur de 21 ans s'est montré beaucoup plus intéressant, à tel point qu'il est devenu la priorité de West Ham selon les informations de la presse anglaise.

Une bonne pré-saison pour Ekitike, direction l'Angleterre

West Ham, récent vainqueur de l'Europe Conference League, est prêt à formuler une offre de 35 millions d'euros si le PSG accepte de vendre Hugo Ekitike, confirme le journaliste Sébastien Vidal. Pour le moment, l'avenir du Français n'est pas scellé car ce dernier pourrait servir de monnaie d'échange dans un transfert. Paris est toujours en quête d'un buteur. Récemment, c'est Gonçalo Ramos qui est annoncé être très proche de signer au PSG. Cela risque d'ouvrir la porte à un départ d'Hugo Ekitike qui n'aura probablement pas un temps de jeu suffisant sous Luis Enrique. West Ham qui va disputer l'Europa League la saison prochaine, serait une destination idéale pour l'ancien joueur du Vejle Boldklub. Nottingham Forest étudie la situation d'Ekitike qui semble réellement plaire aux clubs de Premier League.