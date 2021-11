PSG : Neymar, un incroyable miracle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Critiqué pour son début de saison désastreux, Neymar semble avoir totalement repris le contrôle de sa carrière et sa performance contre Nantes a confirmé que le vrai Neymar s'installait enfin au PSG.

Et si quatre ans après avoir signé pour 222 millions d’euros au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du FC Barcelone avait enfin posé ses valises et la totalité de son talent en France. C’est peu dire que depuis 2014, la star de la Seleçao a été critiquée et même moquée, son talent semblant se dissoudre au fil d’une vie extra-sportive beaucoup trop chaotique pour un football professionnel. Entre blessures récurrentes et forme physique approximative, le joueur de 29 ans semblait peu à peu se perdre, et cela même si le Qatar a décidé de lui maintenir sa confiance en le faisant prolonger en début d’année jusqu’en 2025 avec un salaire dépassant toujours les 30 millions d’euros par saison. Cela a pour l’instant été la seule bonne nouvelle de l’année 2021 pour le natif de Mogi das Cruzes, ce dernier ayant déjà manqué 9 matchs depuis le début de la saison actuelle. De quoi forcément faire craindre le pire pour la suite de sa carrière.

Neymar revient vite du Brésil, et c’est nouveau

Cependant, avant la trêve internationale, les signes d’un retour vers les sommets de Neymar ont été détectés. Le joueur a clairement retrouvé une forme physique digne de ce nom avec quelques kilos en moins, et son association avec Kylian Mbappé en l’absence de Lionel Messi, notamment contre Bordeaux et même à Leipzig, ont laissé envisager que l’ancien Barcelonais avait enfin repris les choses en main. De même, sentant une gêne avec le Brésil, à la veille d’un match sans enjeu pour la Seleçao contre l’Argentine, Neymar a préféré rentrer directement à Paris plutôt que d’attendre le dernier moment. Résultat, il a rapidement récupéré et a même été titularisé contre Nantes avec là encore de très belles choses montrées aux supporters du PSG.

Ce dimanche, Neymar encaisse les fruits de son retour au haut niveau, puisque la presse, qui n’était parfois pas tendre avec lui, reconnaît que cette fois le Brésilien a franchi un vrai palier. Dans L’Equipe, Neymar obtient un 7, comme Mbappé. « Le Ney a encore présenté une copie de bonne qualité. Très mobile, à l’aise dans ses dribbles, il a fait des différents et belle impression. Il confirme qu’il a retrouvé un niveau athlétique de premier ordre, une clé essentielle pour qu’il soit performant », juge le quotidien sportif. Dans Le Parisien, même note et même enthousiasme au sujet de la prestation de Neymar : « Le PSG avait raison de ne pas s’inquiéter après son forfait pour Argentine-Brésil. L’attaquant a montré que sa gêne aux adducteurs était oubliée. Dès la 2e minute, ses dribbles ont initié l’action du 1-0. Dribbles, remises, il a été un point d’appui précieux ».

Mauricio Pochettino était lui aussi heureux de voir que Neymar avait enfin l'occasion de briller avec Kylian Mbappé et Lionel Messi, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. « J'ai toujours dit que c'était une question de connexions, de passer du temps ensemble, et aussi de jouer des matchs de compétition. Mais c'est toute l'équipe qui a fait un bon match, dans son ensemble, pour permettre à ces joueurs de talent de se trouver souvent en situation de créer des occasions », confiait l'entraîneur du PSG au moment d'évoquer le travail de Neymar avec les deux autres stars du club de la capitale. Tout cela devra cependant être confirmé mercredi contre Manchester City, car si effectivement Neymar est redevenu Neymar, alors Paris peut rêver plus grand.