Homophobie ‍: Les joueurs du PSG prennent un match avec sursis

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La commission de discipline a tranché, et les joueurs du PSG convoqués pour leur chant insultant et homophobe après le match face à l’OM ont écopé chacun d’un match de suspension avec sursis. Il s’agit de Layvin Kurzawa, Randal Kolo-Muani, Achraf Hakiki et Ousamne Dembélé. A noter que le Parc des Princes verra sa tribune Auteuil être fermée au prochain match. Une sanction contre les supporters du PSG qui sera effective immédiatement, et pourra être prolongée puisqu'il y a un match avec sursis également lié à cette décision.