Le PSG veut braquer Kane, Tottenham et le Bayern sont prévenus

Le dossier Kane n'est pas achevé au PSG. Malgré la fermeté de Tottenham et les envies d'ailleurs de l'attaquant, le club parisien entend encore réussir le transfert cet été. Le PSG veut faire craquer les deux parties sur le plan financier.

Le PSG reste en salle d'attente pour la livraison d'un attaquant au mercato. Le club parisien n'a pas encore trouvé chaussure à son pied malgré la multitude de pistes suivies. Les Parisiens pensent à trois noms en particulier : Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo Muani. La piste menant à l'international anglais est la plus périlleuse mais c'est la préférée de l'état-major parisien. Kane possède un CV, un vécu et des statistiques nettement supérieurs à ses concurrents. Mais, qu'il n'est pas facile d'acheter le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League. Tottenham est intraitable financièrement et Harry Kane préfère aller ailleurs, notamment du côté du Bayern Munich.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Kane

La situation reste bloquée depuis plusieurs semaines et aucune amélioration ne se fait sentir. Alors qu'on annonçait une attaque du PSG pour Kolo Muani, Harry Kane reste dans tous les esprits. Le club parisien n'est pas décidé à renoncer à l'attaquant anglais selon le journal anglais The Independent. Le PSG pense encore pouvoir l'arracher au Bayern et mise sur ses capacités financières.

Daniel Levy, le président de Tottenham ne veut pas lâcher Harry Kane sans une grosse offre financière. Il a notamment refusé 93 millions d'euros des Allemands (soit 80 millions de livres Sterling). Mais, le PSG pense pouvoir s'aligner sur ce montant voire mettre plus que le Bayern. Les Parisiens sont en position d'attente avant de dégainer leur offre très prochainement selon le média anglais. Reste à convaincre Kane mais on estime au sein du club parisien que le projet est assez séduisant pour lui. Le PSG est dans la peau d'un candidat déclaré à la Ligue des champions, ce qui doit suffire à un joueur au palmarès vierge en carrière. On saura rapidement si l'approche parisienne est la bonne vis-à-vis de Kane et de Tottenham.