Vlahovic au Bayern, Kane au PSG, c'est parti ‍!

Par Alexis Rose

Toujours en quête d’un avant-centre de très haut niveau pour faire briller son Paris Saint-Germain lors de la saison qui arrive, Luis Enrique approche du but avec Harry Kane.

Le club de la capitale française a déjà déboursé plus de 130 millions d’euros sur ce marché des transferts pour renforcer son effectif en vue de l’exercice 2023-2024. En l’espace de quelques semaines, le PSG a amélioré sa défense avec Milan Skriniar et Lucas Hernández, mais aussi son milieu avec Kang-in Lee et Manuel Ugarte, ainsi que son attaque avec Marco Asensio. Mais alors que la reprise de la L1 approche, Luis Enrique attend toujours son buteur. Histoire d’épauler voire même de remplacer Kylian Mbappé, sachant que ce dernier est en froid avec sa direction depuis quelques jours, l’entraîneur espagnol veut voir un attaquant de classe mondiale débarquer au Parc des Princes. Et selon les dernières informations de PSG Community, l’heureux élu pourrait bien être Harry Kane.

« Kane est de plus en plus tenté par le projet parisien »

« Priorité numéro une de Luis Enrique, Harry Kane est de plus en plus tenté par le projet parisien. Daniel Levy n’est pas disposé à négocier avec le Bayern Munich qui devrait donc se rabattre sur Dusan Vlahovic. Daniel Levy est prêt à céder son joueur au PSG. Ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi sont excellentes. Le PSG est prêt à mettre le prix pour s’offrir Kane et lui offrir un salaire qui pourrait se rapprocher des 16 millions d’euros, bonus compris. Les 3 parties se rapprochent donc de l’accord total et tout devrait s’accélérer dans les prochains jours », peut-on lire sur le compte Twitter du média français.

Paris, un nouveau challenge pour Kane ?

Désireux de passer un cap dans sa carrière, le buteur anglais souhaite quitter Tottenham, son club de toujours, pour intégrer l’effectif d’un top club européen capable de jouer la gagne en Ligue des Champions. À un an de la fin de son contrat chez les Spurs, Kane pourrait donc trouver chaussure à son pied du côté du PSG, si Paris pose le chèque demandé par Tottenham. Mais sachant que Luis Enrique a clairement envie de le recruter pour en faire le nouvel avant-centre du PSG, la direction qatarie mettra les moyens pour faire plaisir à son nouveau coach.