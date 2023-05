Hakimi victime de la nuit, le PSG a des doutes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suspendu contre Troyes, Achraf Hakimi fait son retour dans le groupe du PSG pour la réception d'AJaccio ce samedi au Parc des Princes. Mais le défenseur marocain suscite des interrogation en interne.

Il n’y avait pas besoin d’attendre le Mondial 2022 au Qatar pour savoir qu’Achraf Hakimi est l’un des meilleurs défenseurs de la planète. Mais le parcours du Maroc l’a confirmé, le natif de Madrid vaut bien les 68 millions d’euros dépensés par le PSG pour le faire venir de l’Inter en 2021. Une fois que cela est dit, les supporters du Paris Saint-Germain ne peuvent que le constater, Hakimi n’est que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Et son expulsion ahurissante contre Lorient, pour deux fautes énervantes, démontraient l’incroyable nervosité de la star marocaine.

Hakimi a découvert la vie nocturne parisienne

Pour justifier ce gros passage à vide, il y a eu plusieurs versions. Les fans d’Achraf Hakimi expliquent que le joueur est largement perturbé par ses soucis extra-sportifs, à savoir une mise en examen pour viol, qu’il conteste vivement, et dans le même temps le divorce avec Hiba Abouk, sa femme et la mère de ses deux enfants. Mais ils expliquent aussi que la relation entre Hakimi et certains joueurs, notamment Lionel Messi, n’est pas à la hauteur, la Pulga semblant avoir du mal à jouer avec le Marocain. Cependant, L’Equipe avance aussi d’autres soucis beaucoup plus délicats à régler et même à évoquer pour le PSG.

Hugo Delom affirme que le latéral droit du Maroc et du PSG s’est un peu trop laissé aller depuis qu’il a rejoint la capitale. Un éventuel problème que Leonardo, alors directeur sportif de Paris, avait envisagé lorsqu’il était allé chercher Achraf Hakimi à l’Inter. « Leonardo glissait, en privé, qu'il fallait attendre qu'Hakimi en ait fini avec la découverte des nuits parisiennes pour voir le joueur qu'il avait recruté », explique le journaliste du quotidien sportif, qui précise qu’en interne, on a vivement regretté les « habitudes extra-sportives » du défenseur parisien. On apprend aussi que les conseillers du joueur auraient préféré qu'il signe à Chelsea à Paris en 2021.

Retour à Madrid au mercato ?

Cela n’empêche pas Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de toujours soutenir Achraf Hakimi au moment où des rumeurs d’un transfert lors du prochain mercato commencent à circuler. Le clan Hakimi ne veut pas du tout parler sur ce sujet, mais le latéral de 24 ans aurait le souhait de revenir à Madrid, alors qu’il a tout de même trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. La fin de saison du défenseur sera regardé de près, mais si quatre matchs ne pourront pas changer l'impression gênante laissée par un joueur dont on sait qu'il vaut mille fois mieux que ce qu'il fait depuis début 2023 avec le PSG.