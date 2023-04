Hakimi se fait humilier par sa femme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'heure du grand déballage est arrivée dans le couple Hakimi. Et visiblement lassée d'être pointée du doigt par les supporters du défenseur international marocain du PSG, Hiba Abouk a fait connaître sa position sur ce divorce médiatique.

La séparation entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk prend un retentissement assez incroyable, et cela alors que le demi-finaliste du Mondial 2022 avec le Maroc est mis en examen pour viol à Paris. Au point même d’être l’objet d’un sujet dans TPMP. Tandis que la rumeur d’un tour de magie financier du défenseur s’éloigne, puisque tout le monde confirme que jamais Hakimi n’a mis toute sa fortune sous le nom de sa mère, Hiba Abouk a, elle, tenu à faire savoir ce qu’elle pensait de tout cela. Moquée sur les réseaux sociaux, où certains pensent que cette décision supposée de son mari de la priver d’une partie de sa fortune n’est que justice, la jeune femme a répondu à sa façon et a renvoyé les rageux dans leur camp. L'actrice et influenceuse a bien mieux que de l'argent à préserver lors de cette séparation forcément pénible pour le couple, d'autant qu'il s'inscrit dans un dossier nettement plus terrible, à savoir que le défenseur du PSG est mis en examen pour le viol d'une jeune femme dans le domicile du couple.

Mme Hakimi à la Une de Elle

Et forcément, comme ce divorce est hautement médiatique et provoque du buzz sur les réseaux sociaux, c'est via son compte Instagram que Hiba ABouk a répondu à ceux qui veulent la faire passer pour une femme uniquement intéressée par l'argent d'Achraf Hakimi. Alors qu'elle a été choisie pour faire la Une du magazine Elle en Espagne, la compagne du joueur parisien répond sans détour: « La chose vraiment importante, la seule chose qui compte. Mes enfants ». De quoi faire taire une bonne fois pour toutes ces rumeurs dont ses proches pensent qu'elles auraient été lancées par l'entourage de la star du football marocain et du PSG afin de lui nuire. Rappelons qu'Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont eu deux fils, Amin Hakimi (né le 11 février 2020) et Naïm Hakimi (né le 12 février 2022). Hiba Abouk pense d'abord à eux, et dans Marca on confirme que la femme d'Hakiki a clairement de quoi bien vivre avec ses propres salaires.