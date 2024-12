Hakimi privé du Ballon d’Or, il dénonce un vote falsifié

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé favori pour le Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi n’a finalement pas remporté la distinction. Lundi dernier, la récompense a été décernée à l’attaquant de l’Atalanta Bergame Ademola Lookman. Mais l’un des votants a semé le doute sur le résultat final.

C’est sans doute une grosse déception pour Achraf Hakimi. Lors de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech lundi dernier, le Marocain espérait remporter le Ballon d’Or africain à domicile. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, dont le président Nasser Al-Khelaïfi avait fait le déplacement, pouvait largement prétendre à cette récompense après sa belle année en club comme en sélection. Mais le trophée a finalement atterri entre les mains d’Ademola Lookman, l’attaquant nigérian vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atalanta Bergame.

De quoi susciter pas mal de critiques, surtout après l’accusation du Marocain Badou Zaki à cause de son vote non comptabilisé. « Je n'ai pas réussi à voter pour Achraf Hakimi, j'espérais qu'il soit couronné du Ballon d'Or, a confié le sélectionneur du Niger à Radio Mars. C'est une star de haut niveau. C'est le meilleur latéral droit au monde, et il a encore des choses à offrir dans le futur. Par rapport l'attaquant de l'Atalanta Bergame, au niveau des titres collectifs, les chiffres trahissent Achraf qui sera candidat au sacre à l'avenir, si Dieu le veut. »

L'accusation de Zaki

« Fouzi Lekjaa (président de la Fédération marocaine) n'a commis aucune ingérence dans ces affaires malgré sa force au sein du continent, ce qui confirme son intégrité et le droit de tout Marocain à remporter des récompenses continentales, a ajouté le compatriote d’Achraf Hakimi. Je n'ai pas voté même si j'étais choisi pour le faire. Un certain nombre de problèmes techniques sont arrivés pendant le processus de vote. Malgré l'intervention de l'université et de la Confédération africaine de football, je pense que quelqu'un a voté à ma place et je n'ai pas pu voter pour les CAF Awards. » Autant dire que son accusation va lancer une énorme polémique.