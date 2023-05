Hakimi en plein burn out, la France l'agace

Dans : PSG.

Une nouvelle fois expulsé, puisqu'il revenait de suspension après avoir vu rouge contre Lorient, Achraf Hamiki traverse une sale période. Et sa petite phrase en sortant du terrain risque de mettre encore plus de pression sur le défenseur marocain du PSG.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et même s'il avait été globalement bon pendant les deux-tiers du match Paris-Ajaccio, facilement gagné par le PSG, Achraf Hakimi a montré à tout le monde qu'il avait les nerfs à vif. Lors d'un banal fait de jeu en fin de rencontré, le latéral parisien s'est embrouillé verbalement et physiquement avec Mangani, les deux joueurs étant logiquement expulsés pour cette attitude guère glorieuse alors qu'il n'y avait plus rien à jouer et que le latéral du PSG faisait son retour après une expulsion il y a deux semaines. Un « exploit » déjà réalisé par Daniel Bravo en 1995 et Jérôme Leroy en 2002, mais qui pourrait valoir à Hakimi d'avoir fini sa saison sur ce carton rouge. Mis en examen pour un viol qu'il conteste, et en pleine procédure de divorce, le héros du dernier Mondial avec le Maroc a clairement craqué. Et cela s'est remarqué.

Hakimi pas loin du burn out au PSG

🗨️ "C'est ça la France"



Huit ans après Zlatan Ibrahimovic, Achraf Hakimi a fait fort, même s'il est allé moins loin que le buteur suédois qui en 2015, après un match à Bordeaux, et furieux contre l'arbitrage, avait lancé : « Ça fait quinze ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. Le PSG ne devrait même pas être dans ce pays, nous sommes trop bons pour ce pays ». Ce samedi soir, au Parc des Princes, Achraf Hakimi n’a pas lancé une tirade aussi longue, mais après avoir été expulsé suite à sa vive altercation avec Thomas Mangani, le défenseur marocain du Paris Saint-Germain a lancé un « c’est ça la France » en rentrant vers le vestiaire parisien sous le regard d'une caméra. Une petite phrase dénichée par Canal+ et qui fait forcément le buzz. En attendant de savoir ce qu'est la France, Achraf Hakimi risque de bientôt savoir ce qu'est la commission de discipline qui pourrait le sanctionner de plusieurs matchs compte tenu du fait qu'il soit récidiviste et ainsi le priver de la fin de saison. Pas de quoi calmer un joueur qui a probablement besoin d'un peu de sérénité et de calme en cette période très compliqué pour lui, que ce soit sur les terrains de Ligue 1 ou dans sa vie privée.