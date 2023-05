Ajaccio explosé, le PSG sur la voie du titre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 35e journée

Parc des Princes

PSG-Ajaccio 5-0

Buts : Ruiz (22e), Hakimi (32e), Mbappé (47e, 54e), Youssouf (73e csc)

Exclusions : Hakimi (78e) pour le PSG ; Mangani (80e) pour Ajaccio

Face à une faible équipe ajaccienne, le PSG s'est promené 5-0 dans une belle soirée de football au Parc. Mbappé a notamment marqué un doublé pour reprendre de la distance en tête du classement des buteurs. Ajaccio est relégué en L2.

Avec 55 points d'écart au classement, ce PSG-Ajaccio avait tout du match des extrêmes. Le match le confirmait très vite. Les Parisiens, leader de L1, dominaient largement le 18e du classement. Les buts finissaient par arriver au compte-gouttes. Trouvé dans la surface, Fabian Ruiz concluait d'un subtil extérieur du pied pour ouvrir le score. Sur le deuxième but, Mbappé butait sur Sollacaro, le portier corse, mais Hakimi suivait et glissait le ballon au fond en opportuniste. 2-0 au repos, un tarif pas si lourd pour Ajaccio au vu des occasions parisiennes.

Après la mi-temps, Mbappé rectifiait cela. Tout d'abord, sur une action confuse, il tirait et profitait d'une boulette de Sollacaro pour ouvrir son compteur but ce soir. Puis, la note artistique était bien meilleure sur son second but. Il reprenait de volée une passe en profondeur de Ramos pour son 26e but de la saison, deux de plus que Lacazette. En promenade, les Parisiens multipliaient les situations et tout le monde participait à la fête, défenseurs comme remplaçants. Après un centre en coup du foulard de Mbappé, Marquinhos centrait et Youssouf déviait dans ses propres filets. La fin de match était plus hachée avec des tensions entre Parisiens et Corses. Hakimi puis Mangani, avec l'aide du VAR, étaient expulsés pour avoir perdu leurs nerfs. Finalement, le PSG s'imposait 5-0 face à Ajaccio. Leader, le PSG (81 pts) prend 6 points d'avance sur Lens. Ajaccio est officiellement relégué en L2.