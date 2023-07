Hakimi cible n°1 du Real, gros danger au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un latéral droit lors de ce mercato estival, le Real Madrid pourrait être tenté de faire revenir un ancien de la maison blanche… Achraf Hakimi, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026.

Malgré les apparences, Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du Paris Saint-Germain qui intéresse le Real Madrid. En effet, le vice-champion d’Espagne en titre a également des vues sur un certain Achraf Hakimi, au PSG depuis deux ans et qui n’a pas montré son meilleur niveau dans la capitale française. Moins performant que lorsqu’il jouait avec l’Inter ou lors de ses dernières sorties avec le Maroc, le défenseur de 24 ans pourrait se relancer avec Luis Enrique… à condition qu’il soit toujours Parisien à la fin du mercato estival.

Le Real Madrid très intéressé par un retour d'Hakimi

A cette heure, la tendance n’est absolument pas à un départ mais selon les informations d’El Futbolero, le Real Madrid reste très intéressé par un potentiel retour d’Achraf Hakimi, qui a connu la Casa Blanca de 2015 à 2018. Après un passage réussi au Borussia Dortmund, le Marocain a fait l’objet d’une grosse vente du Real Madrid à l’Inter Milan pour 45 millions d’euros… avant de rejoindre le PSG en juin 2021 pour 70 millions d’euros.

Désireux de rajeunir son effectif, le Real Madrid aimerait maintenant faire revenir son ancien joueur. Au poste de latéral gauche, tout est ficelé avec la signature de Fran Torres et le retour de blessure de Ferland Mendy mais à droite, la concurrence est toujours très faible pour Dani Carvajal. Or, le champion du monde espagnol n’a plus ses jambes de 20 ans. Du haut de ses 31 printemps, il reste performant lors des grands rendez-vous mais n’a plus les capacités pour enchainer les matchs tous les trois jours.

Le PSG sera gourmand pour Hakimi cet été

D’où la volonté du Real Madrid de frapper un grand coup à ce poste de latéral droit en achetant un joueur dans la fleur de l’âge. Hakimi a le profil et se rend de manière régulière à Madrid sur ses jours de repos ou lors de ses vacances. De source espagnole, le défenseur du PSG est intéressé à l’idée de revenir au Real. On imagine toutefois que du côté de Nasser Al-Khelaïfi, qui a promis que les joueurs qui veulent partir ne seront pas retenus, on sera très gourmand sur le tarif en cas de vente de l’international marocain.