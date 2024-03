Hakimi au Real, le PSG a tout anticipé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, les rumeurs au sujet d’Achraf Hakimi se multiplient. Le latéral droit, et meilleur ami de l’attaquant français, intéresse également le Real Madrid. Mais le Paris Saint-Germain a bien compris les intentions de la Maison Blanche.

Comme on pouvait s’y attendre, le Paris Saint-Germain l’a mauvaise. Le champion de France en titre n’a pas digéré la décision de Kylian Mbappé qui a annoncé en interne son départ en fin de contrat cet été. A l’image de sa sortie dès la 65e minute face à Rennes (1-1) dimanche dernier, l’attaquant français peut s’attendre à passer plus de temps sur le banc d’ici la fin de la saison.

Le Real a un plan pour Hakimi

On devine que la direction francilienne est également remontée contre le Real Madrid qui, malgré le règlement de la FIFA, a probablement discuté avec Kylian Mbappé dans le dos de ses dirigeants. Autant dire que la Maison Blanche aura du mal à convaincre le Paris Saint-Germain de transférer Achraf Hakimi cet été. Depuis quelques jours, la rumeur d’un retour du latéral droit au sein de son club formateur a pris de l’ampleur.

Cette fois, on apprend que l’actuel leader de Liga va mettre en place le plan déjà utilisé pour Alphonso Davies. Les Merengue vont effectivement attendre que l’international marocain, sous contrat jusqu’en 2026, arrive à un an de la fin de son bail l’année prochaine. Ainsi, le Paris Saint-Germain, comme le Bayern Munich avec son latéral gauche cet été, sera contraint d’ouvrir la porte afin d’éviter un départ libre l’année suivante, explique le média The Athletic.

Le PSG veut renouveler le bail d’Achraf Hakimi qui prend fin en 2026. Les pourparlers ont débuté mais ne sont pas encore à un stade avancé. Le latéral droit est notamment très courtisé par le Real Madrid 🔴🔵 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 1, 2024

Sauf que les Parisiens ont apparemment compris le petit jeu du Real Madrid. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le club de la capitale française veut prolonger le contrat d’Achraf Hakimi. Des discussions ont été entamées avec l’ancien Madrilène « mais ne sont pas encore à un stade avancé ». Il est donc trop tôt pour connaître les intentions du latéral droit bientôt privé de son meilleur ami à Paris.