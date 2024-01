Kylian Mbappé va au Real Madrid mais n'ose pas l'avouer ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La tendance est plus que jamais à une signature au Real Madrid pour Kylian Mbappé plutôt qu’à une prolongation au PSG mais pour l’heure, l’international français garde le mystère.

Kylian Mbappé a affirmé au début de l’année 2024 en marge de la victoire du Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions que dès qu’il aura pris sa décision pour son avenir, celle-ci serait dévoilée et qu’il n’y avait aucun intérêt à laisser durer le suspense. Le mois de janvier touche à sa fin et pour l’heure, le flou est toujours épais autour de l’avenir de « KM7 » même si de plus en plus de médias s’accordent pour dire que le capitaine de l’Equipe de France va rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison.

Bild a rejoint le mouvement dans la soirée de mercredi en affirmant que le choix de Kylian Mbappé était fait et que l’attaquant originaire de Bondy souhaitait bien rejoindre le club espagnol même s’il n’y avait pas encore d’accord sur le salaire. Son choix est peut-être acté mais pour l’heure, pas question pour Kylian Mbappé de le dévoiler. Et pour cause, le buteur de 25 ans va quoi qu’il arrive terminer la saison au PSG et en privé, Mbappé craint de vivre cinq mois difficiles à Paris s’il annonce trop vite son départ vers le Real Madrid. C’est tout du moins la version de Juanfe Sanz, journaliste pour El Chiringuito.

Mbappé a pris sa décision mais attend l'accord définitif

« Ce que le PSG croit, c’est que Mbappé développe une stratégie pour conserver une bonne image à Paris d’ici la fin de la saison. Il veut juste gérer le timing, c’est tout du moins ce que pensent les dirigeants du PSG qui estiment que Mbappé a déjà pris sa décision et qu’il veut simplement retarder l’annonce au maximum pour éviter de passer des mois difficiles en France » a dévoilé le journaliste espagnol ajoutant que l’état-major du PSG est certain que « Kylian Mbappé va signer au Real Madrid ».

La question est maintenant de savoir quand et sous quelle forme l’international français va annoncer sa décision de quitter le PSG sept ans après son transfert retentissant en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros. Avant cela, l’attaquant tricolore et son entourage ont sans doute comme priorité de trouver un accord salarial et contractuel définitif avec le club merengue. Quand cela sera fait, il sera en revanche temps de passer à la grande annonce pour Kylian Mbappé car à n’en pas douter, le public parisien prendra très mal d’être informé au tout dernier moment du départ de sa star iconique.