HAC-PSG : Paris impose son plan anti-Covid au Havre

Pour sa première sortie en amical, le PSG a demandé au Havre de prendre toutes les précautions.

Dimanche soir, le stade du Havre accueillera la première rencontre amicale du Paris Saint-Germain, ce sera en présence de 5.000 personnes et devant les caméras de BeInSports. Si les billets se sont arrachés, et que le club haut-normand a tout prévu afin que le public soit équipé d’un masque (par personne évidemment) et que du gel soit à disposition, les dirigeants du HAC ont également dû composer avec les exigences du PSG. Car du côté du club de la capitale, on tient à ce que les mesures sanitaires soient scrupuleusement respectées, quitte à ce que tout le monde soit contrôlé. Dans Le Parisien, le directeur général havrais avoue que lui-même s’est soumis cette semaine à un test de dépistage au covid19 sous peine de ne pas être accrédité pour cette rencontre.

Et Pierre Wantiez de confier les exigences du Paris Saint-Germain. « Le PSG nous a demandé des mesures sanitaires très particulières. Tous les gens qui accéderont aux zones vestiaires, terrains, auront été dépistés au Covid-19 par écouvillons et prise de sang. Moi je l’ai fait mardi matin. On n’est pas là pour mettre des bâtons dans les roues du PSG dans sa préparation », a confié le dirigeant havrais, qui en contrepartie pourra assister en live à la reprise de Neymar, Mbappé et les autres stars du Paris Saint-Germain.