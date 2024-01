Haaland et Mbappé au PSG, il annonce l’énorme gâchis

Dans : PSG.

Et si le PSG s'offrait une attaque incroyable avec Erling Haaland pour accompagner Kylian Mbappé. C'est un projet rêvé par un expert mercato, qui s'est toutefois fait climatiser brutalement dans son délire.

Kylian Mbappé a rompu la glace en évoquant ouvertement son avenir ce mercredi soir, sans dévoiler non plus sa future destination, sachant qu’il assure ne pas avoir pris sa décision. Néanmoins, les choses sont claires, et le Paris SG ne devrait pas revenir à la charge tous les jours pour faire le forcing et le convaincre de rester, l’attaquant parisien étant déterminé à faire passer le sportif avant tout. Une mise au point qui permet d’entretenir le suspense sur tous les dossiers, et notamment le recrutement du Real Madrid, qui rêve depuis des années de s’offrir Kylian Mbappé, mais n’aura clairement pas de réponse avant la fin du mois de janvier, comme il l’espérait. De quoi provoquer un changement de cap pour Florentino Pérez, qui aurait envie de courtiser Erling Haaland pour s’offrir l’un des meilleurs buteurs au monde, même s’il a un contrat solide avec Manchester City, mais aussi une clause libératoire jugée abordable par les clubs les plus riches.

Néanmoins, à l’heure de la nouvelle année et des bonnes résolutions, le média américain ESPN s’est laissé aller à quelques divagations, et notamment le joueur de rêve que le Paris SG pourrait recruter. Spécialiste du mercato et du football français, Julien Laurens s’est lui aussi laissé aller et a souhaité voir Erling Haaland débarquer dans la capitale pour faire un duo avec Mbappé. « Erling Haaland, tous les jours le PSG devrait le recruter. Imagine le duo d’attaque avec Mbappé, le PSG gagnerait tout, le PSG serait tellement fort, ce serait incroyable », a lancé l’expert mercato avec des étoiles dans les yeux. Avant de se faire tacler proprement par l’autre consultant d’ESPN.

Il s’agit de Shaka Hislop, ancien gardien de Premier League à West Ham et Newcastle désormais consultant, et qui connait visiblement parfaitement bien la faculté du PSG à tout gâcher. « Vous trouveriez un moyen de gâcher tout ça. Vous le savez très bien, je ne sais pas comment mais tout serait ruiné. Vous y arriveriez », a confié l’ancien gardien avec le sourire en coin. Une référence évidente au fait que, ces deux dernières années, le PSG avait une équipe terrifiante sur le papier avec Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, et que cela n’a absolument rien donné sur le plan des résultats en Europe malgré une Dream Team qui faisait rêver tous les fans de football.