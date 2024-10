Haaland au PSG, Luis Enrique accepte enfin

Dans : PSG.

Le PSG s'est montré plutôt discret l'été dernier lors du marché des transferts. Mais le club de la capitale pourrait faire un énorme coup dans les prochains mois...

Luis Enrique a un plan bien précis en tête cette saison et compte bien s'y tenir. L'Espagnol voulait notamment laisser une autre chance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Aucun attaquant n'a donc rejoint les rangs du PSG, et donc comblé le départ de Kylian Mbappé. Cependant, tout pourrait changer l'été prochain si les joueurs actuellement présents ne répondent pas aux attentes. Et l'été prochain, une belle opportunité de marché pourrait tomber pour le PSG. En effet, les champions de France voudront certainement tenter leur chance dans le dossier... Erling Haaland. Car si le Norvégien n'est plus très loin de prolonger à Manchester City, il veut y intégrer une clause de départ.

Erling Haaland, le PSG dans le coup

En Angleterre et en Espagne, il se dit que le géant de City veut mettre dans son nouveau contrat une clause de départ fixée à près de 120 millions d'euros. Et ce, pour pouvoir partir en cas d'offres intéressantes pour lui. Erling Haaland sait que de très beaux clubs européens ont un oeil sur son profil comme le FC Barcelone, le Real Madrid et... le PSG ! Selon les informations de TeamTalk, Paris fait bien partie des équipes intéressées pour récupérer Haaland. Si Luis Enrique ne désire pas plus que cela intégrer de grosses stars à son effectif, une exception pourrait néanmoins être faite pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. La perspective de le récupérer pour une somme abordable est jugée comme belle par la direction francilienne. Pour rappel, Haaland est pour l'instant lié à Manchester City jusqu'en juin 2027. Les champions d'Angleterre, qui veulent le prolonger, voudront aussi tenter de le convaincre de rester dans le projet. Mais rien n'est gagné.