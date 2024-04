Guimaraes au PSG, son agent panique après son message

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'agent de Bruno Guimaraes a mis le feu aux réseaux sociaux en montrant qu'il était à Paris, au moment où le nom de l'international brésilien est cité du côté de Paris.

Représentant de Bruno Guimaraes, c'est lui qui l'avait fait signer à l'OL, puis a contribué à son transfert à Newcastle, Alexis Malavolta a mis le feu ce vendredi en annonçant via X (anciennement Twitter) qu'il était dans la capitale, affichant fièrement un drapeau français. Forcément, cela n'a échappé à personne, car depuis quelques semaines, on évoque le très fort intérêt de Luis Campos pour le milieu de terrain de la Seleçao et des Magpies. Guimaraes est sur la tablette du Paris Saint-Germain, et la venue de son agent pourrait être considéré comme tout sauf anodine. Ayant probablement constaté l'effervescence que cela suscitait à la fois chez les supporters du PSG, mais également chez ceux de Newcastle, Alexis Malavolta a rapidement adressé un nouveau message concernant sa présence à Paris.

L'agent de Bruno Guimaraes voit flou à Paris

« Bonjour. Je tiens à préciser que je suis à Paris pour des raisons privées et familiales et non pour le travail. S'il vous plaît, respectez et n'inventez pas d'histoires. Bruno est très heureux à Newcastle. Merci ! », a précisé, toujours sur X, le conseiller du milieu de terrain brésilien, dont le contrat avec le club anglais court jusqu'en 2028 après une prolongation signée en octobre dernier. Le feuilleton ne s'est cependant pas arrêté là. Car moins d'une heure après avoir posté cette précision sur sa visite dans la capitale française, Alexis Malavolta a également effacé ce message. L'agent brésilien, qui voulait éviter les polémiques, a finalement réussi l'exploit de semer encore plus le doute concernant Bruno Guimaraes à cause de sa communication pour le moins chaotique.

After 100 games for the club, I have great memories of everything we've been through together. What has been your favorite moment of me wearing the Newcastle United shirt? 🖤🤍3️⃣9️⃣ @NUFC pic.twitter.com/cz8aPIPnLC — Bruno Guimarães (@brunoog97) April 10, 2024

Il est vrai qu'on l'a encore vu mercredi face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a indéniablement besoin d'un milieu de terrain du standing de Bruno Guimaraes, même si Nasser Al-Khelaifi devra signer un gros chèque au club anglais, propriété de l'Arabie Saoudite. En effet, après avoir été vendu 20 millions d'euros par l'Athletico Paranaense à l'Olympique Lyonnais, l'OL avait cédé le joueur brésilien à Newcastle pour 40 millions d'euros. Suivant cette logique mathématique, Transfermarkt estime à 80 millions d'euros la valeur du joueur de 26 ans. Au PSG de sortir le chéquier, puisqu'une clause de 100 millions d'euros a récemment été évoquée.