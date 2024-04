Bruno Guimaraes, le PSG a un énorme avantage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bruno Guimaraes dispose d’une clause libératoire à 100 millions d’euros et pourrait quitter Newcastle lors du mercato d’été. Plusieurs clubs sont très intéressés pour le recruter, à commencer par le PSG.

Après avoir recruté Manuel Ugarte l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau s’activer afin de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato. Dans l’idéal, Luis Enrique aimerait un meneur de jeu et une sentinelle cet été. Dans le domaine créatif, le nom de Bernardo Silva est souvent cité, car le Portugais pourrait quitter Manchester City. Qui en revanche figure dans le viseur du PSG pour le poste de milieu défensif ? Un autre joueur de Premier League est dans les petits papiers de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi, il s’agit de Bruno Guimaraes. Il faut dire que l’ancien Lyonnais s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs européens à ce poste, à tel point qu’il est désormais un titulaire à part entière de la sélection brésilienne.

Une clause valable hors Premier League

Selon les informations du Sun, Bruno Guimaraes dispose d’une clause libératoire estimée à 100 millions d’euros et a par conséquent de grandes chances de quitter Newcastle dans les semaines à venir. Une clause qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain. Pour le tabloïd britannique, il ne fait aucun doute que le champion de France en titre sera l’un des clubs les plus chauds d’Europe pour recruter le n°39 des Magpies. De son côté, le média spécialisé The Shields Gazette apporte une information capitale : cette clause ne serait réservée qu’aux clubs étrangers, ce qui signifie que les clubs de Premier League ne peuvent pas en profiter, un moyen pour Newcastle de se protéger de la concurrence britannique. Manchester City et Liverpool, qui sont également très intéressés par Bruno Guimaraes, devront donc négocier avec Newcastle et sans doute payer une somme plus importante, s’ils veulent recruter l’international auriverde cet été. Un net avantage dont le PSG souhaite profiter pour s’attacher les joueurs de classe internationale à ce poste.