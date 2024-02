Gonçalo Ramos déjà écoeuré par le PSG ‍?

Dans : PSG.

L’été dernier, le PSG a cassé sa tirelire pour recruter Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Or pour l’instant, aucun des deux attaquants n’a réussi à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique.

Après les départs de Lionel Messi ou encore de Neymar, le Paris Saint-Germain a modifié la quasi-intégralité de son secteur offensif lors du mercato estival en 2023. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont de belles réussites, mais ce n’est pas le cas de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Le club de la capitale a pourtant cassé sa tirelire pour s’attacher les services de l’ancien buteur de Francfort ainsi que de l’international portugais en misant quasiment 90 millions d’euros pour chaque joueur. Le constat est terrible pour le PSG quelques mois plus tard car aucun des deux joueurs ne s’est imposé à tel point que c’est à Kylian Mbappé qu’est revenu le poste d’avant-centre, entouré de Barcola et de Dembélé.

Malgré cet échec, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de se séparer de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos l’été prochain. Dans son édition du jour, Le Parisien nous apprend que le club de la capitale souhaite conserver les deux attaquants dans son effectif car une vente après seulement une année « entérinerait l’échec ». Un départ n’est cependant pas impossible si Kolo Muani ou Ramos demande à partir. Dans ce cas, le PSG écoutera les offres mais ce n’est pas le Qatar qui poussera ses attaquants vers la sortie. En ce qui concerne l’international français, il ne fait quasiment aucun doute qu’il restera au Paris Saint-Germain l’été prochain.

Kolo Muani veut rester, un doute pour Ramos

Kolo Muani ne s’imagine pas partir après une seule saison et a bien l’intention de prouver ses qualités chez le champion de France en titre. La situation est moins limpide en ce qui concerne Gonçalo Ramos. En effet, « il n’est pas exclu qu’il ait l’intention de changer d’air l’été prochain » selon Le Parisien, qui explique que son incompatibilité avec le jeu prôné par Luis Enrique est un problème qui pourrait être insurmontable pour le Portugais. L’ancien buteur du Benfica Lisbonne a conscience que son profil d’avant-centre peu mobile et davantage pivot ne plait pas beaucoup à Luis Enrique et pourrait être tenté de partir en cas de belle offre.

Son style de jeu plait en Premier League, où Manchester United et d’autres clubs ont déjà été cités comme des équipes intéressées par Gonçalo Ramos, lequel pourrait donc plier ses bagages après une seule saison au PSG… à condition que le club parisien s’y retrouve financièrement et qu’une offre digne de ce nom arrive pour un joueur recruté 90 millions d’euros bonus compris.