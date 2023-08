Gonçalo Ramos au PSG, ça va être un énorme carton

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En quête d'un buteur pour améliorer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain est proche de recruter Gonçalo Ramos. Le buteur du Benfica Lisbonne devrait s'engager pour le club de la capitale. Un recrutement très intéressant, qui rendrait presque jaloux le capitaine de Manchester United.

Presque inconnu en début de saison dernière, Gonçalo Ramos s'est imposé comme le futur attaquant du Portugal. Auteur d'une excellente saison avec Benfica où il a notamment inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives, le joueur de 22 ans a immédiatement attiré l'intérêt des plus grands clubs européens. Cela s'est encore plus concrétisé lorsque le natif d'Olhão a inscrit un triplé contre la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Gonçalo Ramos est désormais l'un des attaquants les plus convoités au monde et c'est le PSG qui a raflé la mise. Paris est sur le point de finaliser l'arrivée du buteur des Águias contre 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus selon A Bola. Un transfert extrêmement intelligent pour Bruno Fernandes qui estime que Gonçalo Ramos a le talent pour devenir l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste.

Le PSG va signer un futur géant

« Il a beaucoup d'intensité, presse très bien et est très bon à l'intérieur de la surface. Il m'a aussi beaucoup surpris dans l'équipe nationale. Physiquement, il est fort et évidemment, il va beaucoup s'améliorer parce qu'il est jeune. S'il continue à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent, je crois qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs attaquants au monde. Il est déjà proche de ce niveau. Mais il doit encore aller dans une ligue plus compétitive et le prouver là-bas. Je crois qu'il a toutes les capacités pour cela » a assuré le nouveau capitaine de Manchester United lors d'un entretien avec SportTV à propos de son coéquipier en sélection. Si les Red Devils vont recruter un autre attaquant en la personne de Rasmus Hojlund, également pisté par les dirigeants parisiens, c'est bien le PSG qui va accueillir Gonçalo Ramos, dont le potentiel rendrait presque jaloux le meneur de jeu de Manchester United.