Gavi au PSG, le cadeau de Noël attendu par Luis Enrique

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique n'est pas facile à convaincre quand il s'agit de joueurs à recruter. L'Espagnol a une idée très claire de là où il veut aller avec son équipe et cible des joueurs précis.

Le PSG a changé d'ère depuis l'arrivée de Luis Enrique. L'Espagnol ne veut plus entrainer une multitude de stars mais veut bien plutôt créer un groupe solidaire et tourné vers ses idées de jeu. L'ancien du Barça n'hésite pas à se mettre des fans et observateurs parisiens à dos, déterminé à aller jusqu'au bout de son plan. Cependant, Luis Enrique reste conscient que son équipe a encore besoin de renforts, que ce soit l'hiver ou l'été prochain. Parmi les joueurs que l'Espagnol adore : Gavi. Et il prévoit de faire une grande demande à Nasser Al-Khelaïfi pour parvenir à ses fins.

Luis Enrique adore Gavi

Selon les informations de Don Balon, une énorme réunion a récemment eu lieu entre le président du PSG et Luis Enrique. Une réunion au cours de laquelle le technicien parisien a exprimé la nécessité d'intégrer des footballeurs de haut niveau pour améliorer les performances du Paris Saint-Germain en Europe. L'Espagnol a directement pensé à Gavi du Barça, lui qui n'aurait pas des relations très bonnes avec son entraineur Hansi Flick. Le milieu de terrain aimerait plus de considération de la part de l'Allemand, qui ne l'a même pas fait entrer en jeu face à Dortmund en Ligue des champions.

L'international espagnol est encore sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026 et des rumeurs de départ se font de plus en plus nombreuses. Ses bonnes relations avec Luis Enrique pourraient jouer en la faveur du PSG. Mais le média précise que Joan Laporta veut prolonger Gavi et ne compte pas négocier avec quelconque club pour son crack, dont la clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros. Si le joueur de 20 ans force un départ, tout pourrait changer malgré tout, le Barça ayant besoin de liquidités. Mais on en est encore loin.