Galtier viré du PSG, les conditions sont fixées au Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG joue ce mardi soir au Parc des Princes son match aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Dans le climat actuel, Christophe Galtier sait que cela pourrait être chaud en cas de défaite, car les derniers résultats du Paris Saint-Germain sont très loin de ceux attendus du côté du Qatar.

Le Paris Saint-Germain a beau être leader de la Ligue 1 avec cinq points d'avance sur l'Olympique de Marseille, et être toujours en course en Ligue des champions là où l'OM a fait un passage éclair, la pression est actuellement très grande autour du club de la capitale qui reste sur deux défaites qui font mal en Coupe de France, contre l'OM, et en Ligue 1 face à l'AS Monaco. Pour l'entraîneur français du PSG, l'heure n'est plus à l'euphorie connue l'été dernier et les doutes sont nombreux autour de la capacité de Christophe Galtier de diriger une telle écurie que celle qu'il a au Paris SG.

Le PSG attendu au tournant contre le Bayern Munich

Contre le Bayern Munich, l'entraîneur français sait qu'il est attendu au tournant, car cette fois toute l'Europe du football aura les yeux tournés vers le Parc des Princes. Et une défaite de Lionel Messi et ses coéquipiers devant leurs supporters en Ligue des champions pourrait mettre en grand danger l'ancien coach niçois, pour qui Nasser Al-Khelaifi a lâché 10 millions d'euros la saison passée afin qu'il succède à Mauricio Pochettino. De là à croire que Galtier pourrait être limogé en cas de défaite, il n'y a qu'un pas qu'Alain Roche refuse de franchir. « Christophe Galtier en sursis ? Ce serait le premier entraîneur viré en huit mois au Paris Saint-Germain si c’est le cas, si on ne compte pas Antoine Kombouaré qui était là quand les Qataris sont arrivés et a été viré après six mois. J’ai du mal à le croire franchement. Je crois qu’il ira jusqu’à la fin de la saison, au moins. L’avenir de Christophe est lié à plusieurs choses, dont celui de Luis Campos, car c’est lui qui l’a fait venir. Et Campos est venu par l’entourage de Kylian Mbappé, tout le monde le sait et je n’invente rien. Campos et Galtier sont liés, sauf si un jour Campos décide d’envoyer Galtier au feu et l’envoie dans la cage aux lions. C’est toujours possible. A moins que le PSG se fasse éliminer par Munich, soit battu par Lille, l’OM et finisse par se retrouver deuxième ou troisième au classement de Ligue 1 et que ça pète au Qatar, mais j’ai du mal à l’imaginer », avoue l'ancien joueur du Paris Saint-Germain sur Europe 1.

Galtier en danger, le Qatar prêt à le virer ! https://t.co/u0X4QUen2b — Foot01.com (@Foot01_com) February 12, 2023

Le Qater vire rarement un entraîneur en cours de saison

Il est vrai que les licenciements en cours de saison ont été extrêmement rares du côté du Paris Saint-Germain, à l'exception notable d'Antoine Kombouaré, au tout début de l'ère QSI, et de Thomas Tuchel viré sans ménagement juste avant Noël quelques mois seulement après avoir joué, et perdu, une finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Même Unai Emery a survécu à l'apocalypse engendrée par la fameuse remontada contre le Barça, alors effectivement on voit mal Nasser Al-Khelaifi trancher dans le vif de toute urgence. Comme le dit Alain Roche, seule l'hypothèse de la catastrophe industrielle que serait la non qualification du PSG pour la prochaine Ligue des champions pourrait ainsi contraindre l'Emir du Qatar à tout casser dans l'organisation mise en place l'été dernier. Le retour de Kylian Mbappé est à même de tout relancer pour une formation parisienne à la dérive depuis que son numéro 7 est blessé.